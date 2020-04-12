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Yasağın ikinci gününde Havza Belediyesi’nden yoğun mesai

SAMSUN HABERLERİ  | 12.04.2020 17:48 | Son Güncelleme

Yeni tip korona virüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında Samsun’un da arasında bulunduğu kentlerde sokağa çıkma yasağının başlamasının ardından Havza Belediyesi tarafından çalışmalara ara verilmeden devam edildi.Havza Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri tarafından mahalle aralarında ekmek satışı yapan fırınların araçları denetlenerek genel hijyen kurları ve sosyal mesafeye uyulup uyulmadığı denetledi.

Yeni tip korona virüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında Samsun’un da arasında bulunduğu kentlerde sokağa çıkma yasağının başlamasının ardından Havza Belediyesi tarafından çalışmalara ara verilmeden devam edildi.
Havza Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri tarafından mahalle aralarında ekmek satışı yapan fırınların araçları denetlenerek genel hijyen kurları ve sosyal mesafeye uyulup uyulmadığı denetledi. Yine Havza Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü tarafından genel temizlik çalışmaları devam ederken boş kalan Mehmetçik Meydanı, Kevser Parkı, Kazımpaşa Caddesi gibi ana caddelerde dezenfeksiyon çalışması yapıldı. Veteriner Hizmetleri birimi tarafından sokağa çıkma yasağı süresinde sokak hayvanları için belirli noktalara mama, su ve ekmek bırakıldı.
Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir, sokağa çıkma yasağına Havza genelinde uyulduğunu ifade ederek, “Halkımıza evlerinde kaldıkları için teşekkür ediyorum. Bu süreçte belediyemizin ilgili birimleri halkımızın mağdur olmaması için çalışmalarına ara vermeden devam ediyor. Unutmayalım yapılan her şey halkımızın sağlığı için. Havza’da sokağa çıkma yasağına uyma oranı oldukça yüksek" dedi.

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