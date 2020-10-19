MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Dizi
  4. Yasak Elma ile ilgili olay iddia! Talat Bulut ve Gökhan Alkan ayrılıyor mu?

Yasak Elma ile ilgili olay iddia! Talat Bulut ve Gökhan Alkan ayrılıyor mu?

19.10.2020 14:55 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Yasak Elma ile ilgili olay iddia! Talat Bulut ve Gökhan Alkan ayrılıyor mu?

FOX TV'nin en sevilen dizilerinde olan Yasak Elma ile ilgili ortaya atılan iddia dizinin sevenlerini merak ettirdi. İddialara göre, Yasak Elma dizisinden başrol oyuncu Talat Bulut ve Gökhan Alkan diziye veda edebilir...

Şevval Sam, Eda Ece, Talat Bulut, Nesrin Cavadzade gibi birbirinden ünlü isimlerin yer aldığı Yasak Elma yeni sezonda merakla takip ediliyor. Yayımlandığı ilk günden beri reytinglerde kanalın yüzünü güldüren dizi, yeni sezonda da oldukça başarılı bir açılış yaptı.

Fakat Yasak Elma izleyicilerini üzecek bir haber hızla kulaktan kulağa yayıldı. İddialara göre dizide istenmeyen bir ayrılık yaşanacak ve başrol oyuncusu diziye veda edecek.

İddialara göre Yasak Elma 85. bölümde olanlar olacak. Yasak Elma son bölümde 3 sezondur Halit Argun karakterini canlandıran Talat Bulut'un ölerek diziye veda edeceği iddiası gündeme bomba gibi düştü.

Hatta başrol oyuncusunun yanı sıra diziye sonradan gelen Gökhan Alkan'ın da birkaç bölüm sonra diziden ayrılacağı konuşulanlar arasında yerini aldı.

eda-x8b5-bs9z-Luqt

Dizinin yıldızı Eda Ece'nin sosyal medyadan 85. bölümle ilgili yazdığı manidar mesaj da dikkat çekti.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Tek gözlü balık şaşkına çevirdi Tek gözlü balık şaşkına çevirdi
Kuzey Yıldızı İlk Aşk'ta büyük kavuşma!Kuzey Yıldızı İlk Aşk'ta büyük kavuşma!
Masumlar Apartmanı ne zaman başlıyor? Masumlar Apartmanı oyuncuları kimler? Masumlar Apartmanı konusu ne? İşte Masumlar Apartmanı dizisi!Masumlar Apartmanı ne zaman başlıyor? Masumlar Apartmanı oyuncuları kimler? Masumlar Apartmanı konusu ne? İşte Masumlar Apartmanı dizisi!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 2 yorum
Ne alaka
Talat Bulut ayrılırsa dizi izlenme rekoru kırar

En Çok Okunan Haberler

Bugün başlıyor, hafta boyunca sürecek!

Bugün başlıyor, hafta boyunca sürecek!

Kartal'da feci kaza! İki kişinin ayakları koptu

Kartal'da feci kaza! İki kişinin ayakları koptu

Bakan Koca, 5N1K'da soruları yanıtladı

Bakan Koca, 5N1K'da soruları yanıtladı

Demet Özdemir İtalya'yı salladı

Demet Özdemir İtalya'yı salladı

'Beni aldattı' demişti ama! İşte düğün kareleri

'Beni aldattı' demişti ama! İşte düğün kareleri

Komşuların kavgası kanlı bitti: Ölü ve yaralılar var

Komşuların kavgası kanlı bitti: Ölü ve yaralılar var

İlginizi Çekebilir

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

Ünlü oyuncu Kırmızı Oda'ya böyle veda etti: Aşkla gidiyor...

Ünlü oyuncu Kırmızı Oda'ya böyle veda etti: Aşkla gidiyor...

Yaz lastikleri ve fiyatları

Yaz lastikleri ve fiyatları

Çukur oyuncuları yeni dizide buluştu

Çukur oyuncuları yeni dizide buluştu

Yasak Elma'da Yıldız ve Halit'e büyük şok!

Yasak Elma'da Yıldız ve Halit'e büyük şok!

Sevilen dizi için şaşırtan karar!

Sevilen dizi için şaşırtan karar!

Diğer Haberler

'Çatı Katı Aşk' için flaş iddia! Final mi yapıyor?

Final mi yapıyor? Flaş iddia

Kuzey Yıldızı İlk Aşk 37. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Yıldız ve Kuzey sonunda kavuşuyor mu? Kuzey Yıldızı 36. bölümde neler oldu?

Kuzey Yıldızı İlk Aşk'ta büyük kavuşma!

Sadakatsiz dizisi 3. bölüm 2. fragmanı yayınlandı! Sadakatsiz yeni bölümde Derin'den Asya'yı yıkan Volkan itirafı

Sadakatsiz'de şoke eden aldatma itirafı!

Öğretmen dizisi 7. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Akif Hoca, Taner'e ne açıkladı? Öğretmen 6. son bölümde neler oldu?

Öğretmen'de büyük sır ortaya mı çıkıyor?

Kefaret dizisini çekimleri başladı! İşte Nurgül Yeşilçay ve Mert Fırat'ın yeni dizisi Kefaret'in konusu ve oyuncu kadrosu

Nurgül Yeşilçay ve Mert Fırat yeni dizide buluştu!

Maraşlı dizisinin çekimleri başladı! İşte Burak Deniz'in yeni dizisi Maraşlı'nın konusu ve oyuncuları

İddialı diziyle ekranlara dönüyor!

Geri Dön
Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.