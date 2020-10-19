Yasak Elma ile ilgili olay iddia! Talat Bulut ve Gökhan Alkan ayrılıyor mu?

Şevval Sam, Eda Ece, Talat Bulut, Nesrin Cavadzade gibi birbirinden ünlü isimlerin yer aldığı Yasak Elma yeni sezonda merakla takip ediliyor. Yayımlandığı ilk günden beri reytinglerde kanalın yüzünü güldüren dizi, yeni sezonda da oldukça başarılı bir açılış yaptı.

Fakat Yasak Elma izleyicilerini üzecek bir haber hızla kulaktan kulağa yayıldı. İddialara göre dizide istenmeyen bir ayrılık yaşanacak ve başrol oyuncusu diziye veda edecek.

İddialara göre Yasak Elma 85. bölümde olanlar olacak. Yasak Elma son bölümde 3 sezondur Halit Argun karakterini canlandıran Talat Bulut'un ölerek diziye veda edeceği iddiası gündeme bomba gibi düştü.

Hatta başrol oyuncusunun yanı sıra diziye sonradan gelen Gökhan Alkan'ın da birkaç bölüm sonra diziden ayrılacağı konuşulanlar arasında yerini aldı.

Dizinin yıldızı Eda Ece'nin sosyal medyadan 85. bölümle ilgili yazdığı manidar mesaj da dikkat çekti.



