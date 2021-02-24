Yasak Elma'nın Yıldız'ı Eda Ece koronavirüse yakalandı!

Fox TV'de yayınlanan Yasak Elma'nın başrol oyuncularından Eda Ece'nin, koronavirüs test pozitif çıktı.
Yasak Elma dizisinde Yıldız karakterini canlandıran oyuncu, evinde kendini karantinaya aldı.
Süreci ağır geçirdiği öne sürülen Eda Ece'yle birlikte, set çalışanlarından 3 kişinin daha koronavirüse yakalandığı iddia edildi.
Eda Ece, geçtiğimiz yıl ekim ayında da koronavirüs testi yaptırmış, sonucu negatif çıkmıştı. Sosyal medya hesabından durumu hayranlarıyla paylaşan Ece, "Hastayım ama korona değilim. Setteyim. Halim yok." demişti.
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