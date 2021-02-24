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Yasak Elma'nın Yıldız'ı Eda Ece koronavirüse yakalandı!

24.02.2021 22:24 | Son Güncelleme:
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Yasak Elma'nın Yıldız'ı Eda Ece koronavirüse yakalandı!

Yasak Elma dizisinin Yıldız rolünü canlandıran ünlü oyuncu Eda Ece koronavirüse yakalandı. Yasak Elma setinde Eda Ece'yle birlikte 3 kişinin daha koronavirüse yakalandığı iddia edildi.

Fox TV'de yayınlanan Yasak Elma'nın başrol oyuncularından Eda Ece'nin, koronavirüs test pozitif çıktı.

Yasak Elma dizisinde Yıldız karakterini canlandıran oyuncu, evinde kendini karantinaya aldı.

Süreci ağır geçirdiği öne sürülen Eda Ece'yle birlikte, set çalışanlarından 3 kişinin daha koronavirüse yakalandığı iddia edildi.

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EKİM AYINDA DA TEST YAPTIRMIŞTI

Eda Ece, geçtiğimiz yıl ekim ayında da koronavirüs testi yaptırmış, sonucu negatif çıkmıştı. Sosyal medya hesabından durumu hayranlarıyla paylaşan Ece, "Hastayım ama korona değilim. Setteyim. Halim yok." demişti.

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Anahtar Kelimeler:
koronavirüs (Covid-19), Yasak Elma dizisi, Eda Ece,
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