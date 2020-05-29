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Yasak günlerinde sokak hayvanları unutulmayacak

GAZİANTEP HABERLERİ  | 29.05.2020 16:40 | Son Güncelleme

Şahinbey Belediyesi, korona virüs tedbirleri kapsamında beslenme ve barınma zorluğu yaşayan sokak hayvanlarına destek olmaya devam ediyor.

Şahinbey Belediyesi, korona virüs tedbirleri kapsamında beslenme ve barınma zorluğu yaşayan sokak hayvanlarına destek olmaya devam ediyor. Belediye, yarın başlayacak yasak öncesi ilçenin muhtelif noktalarına yem ve su dolu kaplar bıraktı.
Şahinbey Belediyesi, yeni tip korona virüs salgını nedeniyle uygulanan tedbirler nedeniyle beslenme imkanları kısıtlanan ve yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanları ve kuşların beslenmesi için ilçede belirli bölgelere yem ve mama bırakıyor.
“Sokak hayvanlarını unutmadık”
Korona virüs salgının insan hayatını olduğu gibi sokak hayvanlarının hayatını da olumsuz etkilediğini belirten Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, “Şahinbey Belediyesi olarak bu zor günlerde sokak hayvanlarını unutmadık. Ekiplerimiz ilçemizin muhtelif yerlerinde bulunan beslenme noktalarının periyodik temizlik ve dezenfektasyonlarını yaparak sokak hayvanlarının mamalarını ve sularını koyuyor. İlçe merkezlerinin dışında kırsal alandaki sokak köpeklerine mama ve su veriliyor. Korona virüsü sadece insanları değil hayvanları da olumsuz etkiledi. İş yerlerinden ve duyarlı vatandaşlar tarafından beslenen sokak hayvanlarının bu zorlu süreçte sıkıntı yaşamamaları için böyle bir uygulama yapıyoruz ” dedi.

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