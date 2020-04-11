Yasak ile birlikte tüm alanlar dezenfekte edildi

İçişleri Bakanlığı’nın 30 büyükşehir ile Zonguldak’ta başlattığı sokağa çıkma yasağını fırsat bilen Van Büyükşehir Belediyesi ekipleri boş kalan cadde ve sokaklarda dezenfekte çalışması yaptı.

Tüm dünyada tedirginliğe neden olan Korona virüs salgınına karşı ilk günden bu yana çalışmalarını titizlikle sürdüren Van Büyükşehir Belediyesi, sokağa çıkma yasağıyla birlikte çalışmalarını en üst seviyeye çıkardı. Van Valisi ve Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez’in de yakından takip ettiği çalışmalar kapsamında Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı, yasak ile birlikte boş kalan cadde ve sokaklarda 76 personel 45 ilaçlama makinesi, 23 araçla dezenfekte çalışmaları yapıyor. Cumhuriyet, Kazım Karabekir, Milli Egemenlik, Sıhke, İskele, Zübeyde Hanım, İkinisan caddelerinde bulunan otobüs durakları, elektrik direkleri, çöp konteynerleri, saksılar, tabelalar, işyeri kepenkleri yine vatandaşların yoğun olarak bulunduğu Edremit, Kalecik, Bostaniçi, Memursen, Kevenli, Sıhke TOKİ’ler, şehir merkezinde bulunan siteler ve mahalle araları ekiplerce titizlikle ilaçlandı.

Öte yandan havaların ısınmasıyla birlikte sivrisinek, karasinek ve zararlı haşerelere karşıda ilaçlama çalışmaları akarsu, dereler, sazlık alanlar, bataklıklarda da sürdürülüyor. Yapılan mücadelede Dünya Sağlık Örgütü (WHO) tarafından tavsiye edilen ve Sağlık Bakanlığı tarafından ruhsatlandırılmış doğaya ve endemik türlere zarar vermeyen ilaçlar kullanılıyor.

