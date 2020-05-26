Yasak olmasına rağmen yapılan taziye nedeniyle 3 mahalle karantinaya alındı

Van’ın Edremit ilçesindeki taziyeden dolayı Tuşba ilçesindeki 3 mahalle karantinaya alındı.

Tuşba Kaymakam Meral Uçar Arpa başkanlığında İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kaymakamlık toplantı salonunda olağanüstü toplandı. Yapılan toplantının ardından, Edremit ilçesi Eminpaşa Mahallesi’ndeki taziyeye katılan kişilerde korona virüse rastlanması sonucu yapılan filyasyon raporuna göre taziye yerindeki kişilerin temaslı olarak tespit edilmesi ve bu kişilerin Tuşba’nın Gendelova (5 temaslı), Kozluca (5 temaslı) ve Yalnızağaç (1 temaslı) mahallelerinde ikamet etmesi üzerine 25 Mayıs 2020 tarihinden itibaren 3 mahalle karantinaya alındı.

