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Yasak sonrası Devrekliler manav ve marketlere akın ettiler

ZONGULDAK HABERLERİ  | 13.04.2020 19:05 | Son Güncelleme

Devrek İlçesinde 48 saatlik sokağa çıkma yasağı sonrasında vatandaşlar manav ve marketlere akın etti.Zonguldak’ın Devrek İlçesi ve köylerinde yaşayan vatandaşlar 48 saatlik yasağın ardından manav ve marketlere akın ettiler.Cuma günü saat 24’te başlayan ve 48 saat süren sokağa çıkma yasağının ardından Devrek ve köylerinde yaşayan vatandaşlar ilçenin de pazarı olması nedeniyle market ve manavlarda akın ederek uzun kuyruklar oluşturdular.

Yasak sonrası Devrekliler manav ve marketlere akın ettiler

Devrek İlçesinde 48 saatlik sokağa çıkma yasağı sonrasında vatandaşlar manav ve marketlere akın etti.
Zonguldak’ın Devrek İlçesi ve köylerinde yaşayan vatandaşlar 48 saatlik yasağın ardından manav ve marketlere akın ettiler.
Cuma günü saat 24’te başlayan ve 48 saat süren sokağa çıkma yasağının ardından Devrek ve köylerinde yaşayan vatandaşlar ilçenin de pazarı olması nedeniyle market ve manavlarda akın ederek uzun kuyruklar oluşturdular. Zaman zaman sosyal mesafenin ihlal edildiği kuyruklarda uzun süre bekleyerek alışveriş yapmaya çalışan vatandaşlar özellikle de meyve ve sebze alabilmek için dakikalarca sıra beklemek zorunda kaldılar.

Yasak sonrası Devrekliler manav ve marketlere akın ettiler

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