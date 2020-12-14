Yasaklara uymayan 54 kişiye 48 bin 600 lira ceza kesildi

İçişleri Bakanlığı tarafından 12-13 Aralık tarihleri arasında uygulanan sokağa çıkma yasağı sonrası, Ordu’nun Ünye ilçesinde yasaklara uymayan toplam 54 kişiye 48 bin 600 lira para cezası uygulandı.

Tüm Türkiye genelinde 11 Aralık Cuma akşamından 14 Aralık Pazartesi sabah 05.00 saatleri arasında sokağa çıkma kısıtlaması başlamasının ardından Ünye’de yasakları ihlal eden vatandaşlara ceza yağdı. Ülke genelinde 56 saatlik yasağın başlamasının ardından Ünye’de 10 kişiye maske takmama, 23 kişiye sokağa çıkma, 19 kişiye sosyal mesafeyi korumama ve 2 kişiye ise karantinayı ihlal ettiği gerekçesiyle toplamda 48 bin 600 lira idari para cezası uygulandı.

Ünye İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı ekipler kentte denetimlerini en üst seviyede tutarken, vatandaşların ise yasaklara uyulması yönünde çağrıda bulunuldu.

