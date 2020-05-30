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Yasakların vurduğu salyangoz avcılarının 45 gün ek süre talebi

SAMSUN HABERLERİ  | 30.05.2020 10:17 | Son Güncelleme

Karadeniz Deniz Salyangoz Avcılığı Derneği Başkanı Serbülent Öksüz, Karadeniz’de salyangoz avının yasaklanmasından dolayı mağdur olduklarını, 45 gün ek süre talep ettiklerini söyledi.Şu anda Karadeniz’de sadece Türkiye’de salyangoz avının yasak olduğuna dikkat çeken Serbülent Öksüz, bu durumun balıkçıları mağdur ettiğini vurguladı.

Karadeniz Deniz Salyangoz Avcılığı Derneği Başkanı Serbülent Öksüz, Karadeniz’de salyangoz avının yasaklanmasından dolayı mağdur olduklarını, 45 gün ek süre talep ettiklerini söyledi.
Şu anda Karadeniz’de sadece Türkiye’de salyangoz avının yasak olduğuna dikkat çeken Serbülent Öksüz, bu durumun balıkçıları mağdur ettiğini vurguladı. Öksüz, "Yasak dönemdeyiz. Karadeniz’de bir tek bizim ülkemizde yasak şu anda, çalışamıyoruz. Şubat ayında korona virüs nedeniyle ihracat durduğu için çalışamadık. Ankara’yı aradık, vekillerimize söyledik. İnşallah bir ek süre verirler de şu anda verimli dönemde çalışabiliriz. Çünkü Karadeniz’de Rusya ve Romanya çalışıyor" dedi.
Birçok balıkçının mağdur olduğunu, salyangoz avı için 45 gün ek süre talep ettiklerini ifade eden Öksüz, "Deniz salyangozu zararlı bir tür. Bizim gittiğimiz ihracat ürünü deniz salyangozunu zararsız bir şekilde toplayalım hem biz kazanalım hem de ülkemiz kazansın ihracat yoluyla. Arkadaşlarımız çok mağdur. Bir 45 gün çalışmamız lazım. Yaklaşık şubat ayından beri kayıkların hepsi çalışmıyor. Balıkçının bakkal borcu, kredi borcu var. Bize bir ek süre verilmesini talep ediyoruz" diye konuştu.
Yaz döneminin salyangoz avına açılmasını istediklerini belirten Serbülent Öksüz, "Karadeniz’de en verimli av dönemi yasak. Yetkililerden çözüm bekliyoruz. Denizi koruyoruz, denizin çöpü olan salyangozu çıkarıyoruz, zararlı olan bu ürünü ihraç ediyoruz ve ekonomiye kazandırıyoruz. Bizim talebimiz şu anda acil olarak bir 45 gün süre verilmesi ve bu yaz döneminin kalıcı olarak açılmasıdır“ şeklinde konuştu.

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