Yasaklı alan dışında kalan İğneada'da 250 tekne hamsi peşinde

Tarım ve Orman Bakanlığınca İstanbul Boğazı'nın tamamında ve Karadeniz'de (İstanbul'un Sarıyer ilçesi Kumköy Aslan Burnu'ndan, Gürcistan sınırına kadar olan kara sularında) hamsi avcılığının 28 Ocak'a kadar durdurulması üzerine balıkçılar rotalarını İğneada açıklarına çevirdi.

Bu sayede vatandaşların ucuz balık tüketebileceğini belirten Metin, "Yasağın başlamasının ardından bölgeye yaklaşık 250 balıkçı teknesi geldi. Balık popülasyonu açısından tüm balıkçıları avlanma kurallarına uymaya davet ediyorum." dedi.

- "İğneada'da iri hamsi çıkıyor"

Balıkçı Murat Kul ise Karadeniz'de güzel bir av sezonu geçirdiklerini, hamsi bolluğunun yüzleri güldürdüğünü ifade etti.

Bu bolluğun birkaç gün daha sürmesiyle hamsi fiyatlarının ucuzlayacağını anlatan Kul, "Yasaklar nedeniyle rotamızı İğneada'ya çevirdik. Karadeniz büyük bir deniz. Balıklar her zaman aynı şekilde gelmez. Belli bir ayda biraz küçük, belli bir yerde iri balık olabilir. İğneada'da iri hamsi çıkıyor. Ama doğu tarafına bakıyorsunuz biraz daha küçük hamsi var. Hamsinin göçü hızlı olmaya başladı." diye konuştu.

Kul, balıkçıların avlanırken büyük emek verdiğini vurgulayarak, "Biz hamsinin ne pahalı, ne de ucuz olmasını istiyoruz. Değerinde satılsın. Çünkü bunun da sofraya gelirken bir bedeli var, ödenen masraflar var. Kilosu 25-30 liradan satılıyor. Biz herkesin balık yemesini istiyoruz." ifadesini kullandı.

