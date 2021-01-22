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Yasaklı alan dışında kalan İğneada'da 250 tekne hamsi peşinde

22.01.2021 09:25 | Son Güncelleme:
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Eylülde "vira bismillah" diyerek denize açılan balıkçılar, yasaklı alan dışında kalan İğneada'da avladıkları bol miktarda hamsi ile limana dönüyor - Limanköy Su Ürünleri Kooperatif Başkanı İbrahim Metin: - "Yasağın başlamasının ardından bölgeye yaklaşık 250 balıkçı teknesi geldi. Balık popülasyonu açısından tüm balıkçıları avlanma kurallarına uymaya davet ediyorum" - Balıkçı Murat Kul: - "Yasaklar nedeniyle rotamızı İğneada'ya çevirdik. Karadeniz büyük bir deniz. Balıklar her zaman aynı şekilde gelmez. Belli bir ayda biraz küçük, belli bir yerde iri balık olabilir"

KIRKLARELİ (AA) - Karadeniz'e sahili bulunan Kırklareli'nin Demirköy ilçesine bağlı İğneada beldesinde avlanan balıkçılar, kıyıya kasalar dolusu hamsiyle dönüyor.

Tarım ve Orman Bakanlığınca İstanbul Boğazı'nın tamamında ve Karadeniz'de (İstanbul'un Sarıyer ilçesi Kumköy Aslan Burnu'ndan, Gürcistan sınırına kadar olan kara sularında) hamsi avcılığının 28 Ocak'a kadar durdurulması üzerine balıkçılar rotalarını İğneada açıklarına çevirdi.

Eylülde "vira bismillah" diyerek denize açılan balıkçılar, yasaklı alan dışında kalan İğneada'da avladıkları bol miktarda hamsi ile limana dönüyor.

Trabzon, Balıkesir, İstanbul ve Samsun'dan denize açılan balıkçılar mesailerini İğneada açıklarında sürdürüyor.

Karadeniz açıklarına serilen çevirme ağlardan kasalar dolusu çekilen hamsi, balıkçılara rahat bir nefes aldırdı.

Balıkçı teknelerinde yoğun mesai yaşayan tayfalar, balığı limanda bekleyen kamyon ve tırlara yüklüyor. İstanbul'a sevki sağlanan balık buradan Türkiye'ye dağıtılıyor.

Limanköy Su Ürünleri Kooperatif Başkanı İbrahim Metin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yasak nedeniyle İğneada'da avlanan balıkçıların kıyıya bol hamsiyle döndüğünü söyledi.

Bu sayede vatandaşların ucuz balık tüketebileceğini belirten Metin, "Yasağın başlamasının ardından bölgeye yaklaşık 250 balıkçı teknesi geldi. Balık popülasyonu açısından tüm balıkçıları avlanma kurallarına uymaya davet ediyorum." dedi.

- "İğneada'da iri hamsi çıkıyor"

Balıkçı Murat Kul ise Karadeniz'de güzel bir av sezonu geçirdiklerini, hamsi bolluğunun yüzleri güldürdüğünü ifade etti.

Bu bolluğun birkaç gün daha sürmesiyle hamsi fiyatlarının ucuzlayacağını anlatan Kul, "Yasaklar nedeniyle rotamızı İğneada'ya çevirdik. Karadeniz büyük bir deniz. Balıklar her zaman aynı şekilde gelmez. Belli bir ayda biraz küçük, belli bir yerde iri balık olabilir. İğneada'da iri hamsi çıkıyor. Ama doğu tarafına bakıyorsunuz biraz daha küçük hamsi var. Hamsinin göçü hızlı olmaya başladı." diye konuştu.

Kul, balıkçıların avlanırken büyük emek verdiğini vurgulayarak, "Biz hamsinin ne pahalı, ne de ucuz olmasını istiyoruz. Değerinde satılsın. Çünkü bunun da sofraya gelirken bir bedeli var, ödenen masraflar var. Kilosu 25-30 liradan satılıyor. Biz herkesin balık yemesini istiyoruz." ifadesini kullandı.

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