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Yaşam Bahçesi’ndeki bitkilerin üretimi başladı

KOCAELİ HABERLERİ  | 07.12.2020 16:26 | Son Güncelleme

İzmit Belediyesi tarafından hayata geçirilen Yaşam Bahçesi’nde Park ve Bahçeler Müdürlüğü tarafından kullanılacak olan bitkilerin üretimi başladı.İzmit Belediyesi tarafından hayata geçirilen Yaşam Bahçesi’nde bitki üretimine başlandı.

Yaşam Bahçesi’ndeki bitkilerin üretimi başladı

İzmit Belediyesi tarafından hayata geçirilen Yaşam Bahçesi’nde Park ve Bahçeler Müdürlüğü tarafından kullanılacak olan bitkilerin üretimi başladı.
İzmit Belediyesi tarafından hayata geçirilen Yaşam Bahçesi’nde bitki üretimine başlandı. İzmit Ekolojik Yaşam Bahçesi ile İzmit, dışarıya bağımlı olmadan kendi öz kaynaklarıyla kentin dört bir yanını yeşile boyayacak. İzmit Belediyesi Park Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, kentte gerçekleştirilecek olan çevre ve peyzaj düzenlemelerinde kendi ürettiği tıbbi ve aromatik bitkileri kullanacak.
Üretiminin ne kadar kıymetli olduğunu her fırsatta vurgulayan ve çalışmalarını bu doğrultuda gerçekleştirmeye devam eden İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, toprağın zenginliğinden faydalanmaya devam ediyor. Hürriyet, İzmit’in dışa bağımlılığını azaltacak olan Yaşam Bahçesi projesinde son durumu incelemek üzere serayı ziyaret etti. Yetiştirilen bitkiler üzerine bilgi alan Hürriyet, bölgede devam eden inşaatın en kısa sürede tamamlanacağı söyledi.

Yaşam Bahçesi’ndeki bitkilerin üretimi başladı

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