“Yaşam Boyu Eğitim Merkezi” tasarlıyorlar

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü öğrencileri, Samsun’un tarihî kent merkezindeki Büyükşehir Belediyesi binasının yer aldığı yapı adası üzerinde “Yaşam Boyu Eğitim Merkezi” tasarlıyor. OMÜ Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü tarafından lisans eğitiminin üçüncü yılında verilen ve kentsel bağlamda mimari tasarımı öğretmeyi hedefleyen Mimari Tasarım Stüdyosu V (MİM 302) dersi kapsamında bu dönem öğrenciler, geliştirilen Yaşam Boyu Eğitim Merkezi projesini tarihî ve kültürel özellikler barındıran kent merkezindeki Büyükşehir Belediyesi binasının yer aldığı yapı adası üzerinde yürütüyor. Yaşanan korana virüs pandemisi nedeniyle verilen ara sonrasında Mimarlık Bölümü MIM 302 stüdyosu; tüm diğer stüdyolar gibi çevrim içi (online) sürece adapte olurken, sıkıştırılmış bir program kapsamında öğrencilerin yoğun katılımlarıyla projeye kaldığı yerden devam etmeye başladı. Bu amaçla düzenlenen online buluşmaya; Mimarlık Fakültesi Dekanı ve Mimarlık Bölüm Başkanı ve aynı zamanda Stüdyo Koordinatörü Prof. Dr. Derya Oktay, proje yürütücüsü akademisyenler ve öğrenciler katıldı. Online etkinlikte, proje konusunun “Öğrenmek için hiçbir zaman erken ya da geç değil!” ilkesi gözetilerek belirlendiğini kaydeden Stüdyo Koordinatörü Prof. Dr. Oktay, projeyle kent halkının toplumun temel aktörleri olarak gu¨çlenmesine katkıda bulunacak bir eğitim ortamının oluşmasının hedeflendiğini vurguladı.

Dekan Oktay: “Toplumsal odaklı projeler yerel yönetimlerce dikkate alınmalı”

Konuşmasında kent aidiyeti ve bilinci üzerinde duran Dekan Oktay, devamında “Eğer nitelikli kent isteniyorsa, sosyoekonomik ve eğitim düzeyleri açısından toplumda önemli bir yer edinemeyen, bazı durumlarda sosyal sorunlara neden olan birey ve gruplarda kentlilik bilincinin gelişimine katkıda bulunacağı du¨şu¨nu¨len bu ve benzeri toplumsal geliştirme projelerinin yerel yönetimlerce mutlaka dikkate alınması gerekiyor” dedi.

“Proje alanı çok uygun bir laboratuvar özelliğinde”

Tarihî ve geleneksel değere sahip binaları içeren alanlarda proje üretmenin çok önemli bir sorumluluk istediğini ve tasarımda büyük bir duyarlılık gerektirdiğini söyleyen Oktay, verilen proje alanının, öğrencilerde tarihî çevreye duyarlı mimari tasarım konusunda farkındalık oluşturmak için de çok uygun bir laboratuvar olduğunu sözlerine ekledi.

Dekan Prof. Dr. Derya Oktay koordinatörlüğünde, Dr. Öğr. Üyesi Hasan Tahsin Selçuk, Yüksek Mimar Hüseyin Özbulut, Mimar Özlem Melek Yalçınkaya, Mimar Hüseyin Başnamlı, Arş. Gör. Yeliz Emecen, Arş. Gör. Nilay Nida Can, Arş. Gör. Semih İğci, Arş. Gör. İrem Can ve Arş. Gör. Hilal P. Arslan tarafından yürütülen ve 73 öğrencisi olan MIM 302 stüdyosunun dönem başındaki ilk 5 haftalık yüz yüze eğitiminde, Samsun’da eski kent merkezi olarak da bilinen Saathane Meydanı ile bağlantılı proje alanına bir günlük araştırma-inceleme gezisi yapılmış, analizlerden elde edilen bulgular ve diğer veriler dikkate alınarak geliştirilen konseptler stüdyoda sunulmuştu.

