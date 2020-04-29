Şehitkamil Belediyesi tarafından korona virüsün yayılma gösterdiği ilk günlerde sosyal medya platformları üzerinden başlatılan ‘Yaşam Boyu Spor Yaşam Boyu Sanat’ projesiyle kültür, sanat ve spor konulu programlar devam ediyor. Programın bugünkü konuk koltuğunda oturan isim, Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu oldu.

Türkiye’de, korona virüs salgınına karşı alınan sosyal mesafe kararlarının ardından kültür, spor ve sanat alanında tesislerde gerçekleştirilen çalışmalarına bir süre ara veren Şehitkamil Belediyesi, bu alanlarda canlı yayınlarla gerçekleştirilen çalışmalarla vatandaşların yanında olmayı sürdürüyor.

Zamana, şartlara, ihtiyaçlara göre yaptığı planlama ve uyguladığı projelerle gündeme gelen Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, ‘Yaşam Boyu Spor Yaşam Boyu Sanat’ projesine bağlı sosyal medya platformlarında başlatılan canlı yayın programına konuk olarak katıldı. Programda, ağırlıklı olarak Şehitkamil Belediyesi tarafından gerçekleştirilen spor yatırımları ve sportif projelerin yanı sıra elde edilen başarılar konuşuldu. Başkan Rıdvan Fadıloğlu, Program Sunucusu Metin Alati tarafından yöneltilen soruları içtenlikle yanıtladı, samimi açıklamalarda bulundu.

“Belediyecilik, doğumdan ölüme hizmet anlayışı gerektirir”

Korona virüs salgınına ilişkin uyulması kurallara dikkat çeken Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, herkesin kurallara harfiyen uyması gerektiğini söyledi. En kısa sürede yaşanan sıkıntının ortandan kalkacağına inandığını kaydeden Başkan Fadıloğlu, şu açıklamada bulundu:

“Hayat devam ediyor. İnşallah en kısa sürede bu sıkıntılı günleri atlatacağız. Yarın hayat normale döndüğünde de kaldığımız yerden devam edebilmek adına da yapmamız gereken faaliyetleri devam ettirmemiz gerekiyor. Artık teknoloji çağında iletişim kanallarının hepsini kullanmamız gerekiyor. Sosyal medya aracılığıyla ekip arkadaşlarımızın yaptığı çalışma neticesinde şu anda tüm hemşehrilerimizin sanatsal, sportif, kültürel konularda kendilerine fayda sağlayacak bir etkinlik gerçekleştiriliyor. İnsanlarımıza, uzun süre evde kaldıkları dönemde sağlıklarını korumaları adına özellikle sportif imkan sunmanın yararlı olduğunu düşünüyorum. Alanında uzman ekip arkadaşlarımız, evde ne tür egzersizlerin yapılabileceğini göstermek adına canlı yayınlarla sosyal medya vasıtasıyla vatandaşlarımıza ulaşıyorlar. Sporun yanı sıra vatandaşlarımıza yönelik kültür-sanat konulu yayınlar da yapılıyor. Belediyecilik, doğumdan ölüme hizmet anlayışı gerektirir. Biz de hizmet kalitesini arttırarak çalışmalarımızı sürdürüyoruz. İnşallah bu günler geçecek ve biz yine tesislerimizde halkımızı ağırlamaya devam edeceğiz. Bu günleri geride bırakmamız için temas zincirini kırmamız gerekiyor. Aksi takdirde bizim bu konuda başarılı olmamız söz konusu olamaz. Koronavirüs ile ilgili alınan önleyici tedbir kararlarına harfiyen uymamız gerekiyor. Özellikle hijyen kurallarına çok ama çok dikkat etmeliyiz. Hijyen, sosyal izolasyon ve sosyal mesafe konularında kesinlikle taviz vermemeliyiz.”



