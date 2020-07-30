Yaşanabilir Edremit için sıfır atık

Balıkesir’in Edremit Belediyesi ‘Sıfır Atık Yönetim Sistemi’ ile ilgili yürüttüğü başarılı çalışmaları nedeniyle ‘Sıfır Atık Belgesi’ almaya hak kazandı.

Edremit Belediyesi atık oluşumunun azaltılması ve atıkların kaynağında ayrıştırılarak ekonomiye kazandırılması adına belediyenin hizmet binalarında hayata geçirdiği ‘Sıfır Atık Yönetim Sistemi’ çalışmasıyla Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Balıkesir İl Müdürlüğü tarafından ‘Sıfır Atık Belgesi’ aldı. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Temmuz 2019’da yayımladığı yönetmelik çerçevesinde; tüm yerel yönetimler, kamu ve özel kurum, kuruluşlara sıfır atık belgesi alma yükümlülüğünü getirdi. Bakanlığın ülke genelinde yürüttüğü proje kapsamında Sıfır Atık Belgesi; israfın önlenmesi, doğal kaynakların verimli kullanılması, atık oluşum sebeplerinin gözden geçirilerek atık oluşumunun engellenmesi veya en aza indirilmesi, atığın oluşum durumunda ise kaynağında ayrılarak geri dönüşüme kazandırılmasını kapsayan sorumlulukları başarıyla yerine getirilen kurumlara veriliyor. Edremit Belediyesi de bu kapsamda projeyi hayata geçirmek için ilk olarak yönetmeliği Edremit hizmet binasında uygulamaya soktu. Binadaki tüm katlara ikili gruplar halinde, toplam 20 adet kağıt-karton, plastik, metal, cam ve evsel atık kumbaraları yerleştirdi. Geçici depolama alanında biriktirilen tüm atıklar ise bertaraf geri dönüşüm için bakanlık tarafından yetkilendirilmiş lisanslı firmalara teslim edildi. Ayrıca pil gibi atıklar da Edremit Belediyesi tarafından toplanarak geri dönüşüme kazandırılıyor. Edremit Belediyesi Temizlik İşleri Müdür Vekili Tamer Acar “Geleceğe daha temiz bir kent ve dünya bırakmak için ‘Sıfır Atık’ projesini müdürlüğümüz tarafından gerçekleştirilen hassas çalışma ile kısa süre içinde ilçe genelinde yaygınlaştırmayı amaçlıyoruz. Edremit Belediyesi’nin geri dönüşüm alanında toplumsal bilinci güçlendirmek için yaptığı çalışmalar tüm hızıyla devam edecek” dedi.



