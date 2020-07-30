YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Balıkesir
  4. Yaşanabilir Edremit için sıfır atık

Yaşanabilir Edremit için sıfır atık

BALIKESİR HABERLERİ  | 30.07.2020 13:58 | Son Güncelleme

Balıkesir’in Edremit Belediyesi ‘Sıfır Atık Yönetim Sistemi’ ile ilgili yürüttüğü başarılı çalışmaları nedeniyle ‘Sıfır Atık Belgesi’ almaya hak kazandı.Edremit Belediyesi atık oluşumunun azaltılması ve atıkların kaynağında ayrıştırılarak ekonomiye kazandırılması adına belediyenin hizmet binalarında hayata geçirdiği ‘Sıfır Atık Yönetim Sistemi’ çalışmasıyla Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Balıkesir İl Müdürlüğü tarafından ‘Sıfır Atık Belgesi’ aldı.

Yaşanabilir Edremit için sıfır atık

Balıkesir’in Edremit Belediyesi ‘Sıfır Atık Yönetim Sistemi’ ile ilgili yürüttüğü başarılı çalışmaları nedeniyle ‘Sıfır Atık Belgesi’ almaya hak kazandı.
Edremit Belediyesi atık oluşumunun azaltılması ve atıkların kaynağında ayrıştırılarak ekonomiye kazandırılması adına belediyenin hizmet binalarında hayata geçirdiği ‘Sıfır Atık Yönetim Sistemi’ çalışmasıyla Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Balıkesir İl Müdürlüğü tarafından ‘Sıfır Atık Belgesi’ aldı. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Temmuz 2019’da yayımladığı yönetmelik çerçevesinde; tüm yerel yönetimler, kamu ve özel kurum, kuruluşlara sıfır atık belgesi alma yükümlülüğünü getirdi. Bakanlığın ülke genelinde yürüttüğü proje kapsamında Sıfır Atık Belgesi; israfın önlenmesi, doğal kaynakların verimli kullanılması, atık oluşum sebeplerinin gözden geçirilerek atık oluşumunun engellenmesi veya en aza indirilmesi, atığın oluşum durumunda ise kaynağında ayrılarak geri dönüşüme kazandırılmasını kapsayan sorumlulukları başarıyla yerine getirilen kurumlara veriliyor. Edremit Belediyesi de bu kapsamda projeyi hayata geçirmek için ilk olarak yönetmeliği Edremit hizmet binasında uygulamaya soktu. Binadaki tüm katlara ikili gruplar halinde, toplam 20 adet kağıt-karton, plastik, metal, cam ve evsel atık kumbaraları yerleştirdi. Geçici depolama alanında biriktirilen tüm atıklar ise bertaraf geri dönüşüm için bakanlık tarafından yetkilendirilmiş lisanslı firmalara teslim edildi. Ayrıca pil gibi atıklar da Edremit Belediyesi tarafından toplanarak geri dönüşüme kazandırılıyor. Edremit Belediyesi Temizlik İşleri Müdür Vekili Tamer Acar “Geleceğe daha temiz bir kent ve dünya bırakmak için ‘Sıfır Atık’ projesini müdürlüğümüz tarafından gerçekleştirilen hassas çalışma ile kısa süre içinde ilçe genelinde yaygınlaştırmayı amaçlıyoruz. Edremit Belediyesi’nin geri dönüşüm alanında toplumsal bilinci güçlendirmek için yaptığı çalışmalar tüm hızıyla devam edecek” dedi.

Yaşanabilir Edremit için sıfır atık

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Üniversitede skandal: Cinsel ilişki karşılığında not veriyormuş Üniversitede skandal: Cinsel ilişki karşılığında not veriyormuş
AK Parti'li İl Başkanı istifa etti!AK Parti'li İl Başkanı istifa etti!

En Çok Okunan Yerel Haberler

Kayserispor Onursal Başkanı Özhaseki:

Kayserispor Onursal Başkanı Özhaseki:

Balıkesir’i bölgesel yarışmada temsil edecekler

Balıkesir’i bölgesel yarışmada temsil edecekler

Denizlispor yönetimine taze kan

Denizlispor yönetimine taze kan

Yaban keçisi ve yavruları görüntülendi

Yaban keçisi ve yavruları görüntülendi

Dilovası’nda 16 bin haneye baklavalık yufka dağıtıldı

Dilovası’nda 16 bin haneye baklavalık yufka dağıtıldı

Tayini çıkan görme engelli belediye çalışanı tandem bisikletiyle evine uğurlandı

Tayini çıkan görme engelli belediye çalışanı tandem bisikletiyle evine uğurlandı

Balıkesir Namaz Vakitleri 30 Temmuz Perşembe

İmsak
04:18
Sabah
05:59
Öğle
13:20
İkindi
17:13
Akşam
20:31
Yatsı
22:05

Balıkesir Nöbetçi Eczaneler30 Temmuz Perşembe

Beril Eczanesi
Merkez
Cankorur Eczanesi
Merkez
Özmen Şule Eczanesi
Merkez
Aysun Eczanesi
Ayvalik
Deniz Eczanesi
Ayvalik
Yorgun Eczanesi
Ayvalik
Nurgün Eczanesi
Bandirma
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

Gönen’de binadan düşen vatandaş öldü

Gönen’de binadan düşen vatandaş öldü

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

Balıkesir'de ağaca çarpan elektrikli bisikletin sürücüsü öldü

Balıkesir'de ağaca çarpan elektrikli bisikletin sürücüsü öldü

Erdek Belediyesine haciz şoku

Erdek Belediyesine haciz şoku

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.