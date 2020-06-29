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Yaşanan balık ölümleri sonrası ekiplerce numune alındı

TEKİRDAĞ HABERLERİ  | 29.06.2020 17:03 | Son Güncelleme

Tekirdağ’ın Muratlı ilçesindeki Kırkkepenekli Göleti’nde yaşanan balık ölümlerinden dolayı İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince numune alındı.Gölette yaşanan toplu balık ölümleri Muratlı İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkililerini harekete geçirdi.

Tekirdağ’ın Muratlı ilçesindeki Kırkkepenekli Göleti’nde yaşanan balık ölümlerinden dolayı İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince numune alındı.
Gölette yaşanan toplu balık ölümleri Muratlı İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkililerini harekete geçirdi. Göletten ekiplerce numune alındığını ve numune sonuçlarının çıkmasını beklediklerini kaydeden İlçe Tarım ve Orman Müdürü Ertekin Günaçtı, laboratuvar sonuçlarının açıklanmasıyla ölümlerin kesin gerekçesinin de ortaya çıkacağını belirtti.
Kırkkepenekli Göleti’ne balık tutmak üzere gelen balıkçılardan Aydın Öztürk, 2 gün önce geldiğinde balık ölümlerinin olmadığını, bugün ise toplu ölümlerin olmasının kendisini şaşırttığını ve ürküttüğünü söyledi.
Geçmişte de ufak tefek benzeri olayla karşılaştıklarını dile getiren Kırkkepenekli Mahallesi Muhtarı Murat Olçar ise daha önce bu denli toplu ölümlerin hiç meydana gelmediğini kaydederek, “Burası köyümüzün hayvan sulama göletidir. Aynı zamanda da mesire alanı olarak kullanılıyor. Buraya gelen vatandaşlar hem balık tutuyor, hem de aileleriyle piknik yapıyor. Bugün ise gördüğünüz üzere her tarafta ölü balıklar var. Bunun sorumlularının bulunmasını istiyoruz” dedi.
Kırkkepenekli Göleti’nin genel olarak sığ bir yer olduğunu aktaran uzmanlar ise, su derinliği çok olmayan gölette sıcaklarla birlikte oksijen miktarının düşmesi neticesinde balık ölümlerinin meydana gelmiş olabileceğini söyledi.

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