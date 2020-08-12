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Yaşanan depremle ilgili Valilik açıklama yaptı

IĞDIR HABERLERİ  | 12.08.2020 04:44 | Son Güncelleme

Merkez üssü Iğdır Merkez Karagüney köyü yakınlarında 4.4 şiddetinde deprem oldu.Kandilli Rasathanesi verilerine göre Iğdır’ın Karagüney köyü Yakınlarında 4.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Yaşanan depremle ilgili Valilik açıklama yaptı

Merkez üssü Iğdır Merkez Karagüney köyü yakınlarında 4.4 şiddetinde deprem oldu.
Kandilli Rasathanesi verilerine göre Iğdır’ın Karagüney köyü Yakınlarında 4.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Saat 02: 29’da meydana gelen depremin derinliğinin 5.4 kilometre olduğu kaydedildi.
Meydana gelen depremle ilgili Iğdır Valiliğinden yapılan açıklamada, “12.08.2020 günü saat 02.29’da ilimizde meydana gelen 4,4 büyüklüğündeki #Deprem dolayısıyla ekiplerimizin sahadaki inceleme ve araştırmaları devam etmekte olup; şu ana kadar olumsuz bir ihbar bulunmamaktadır. Gelişmeleri yakından takip ediyoruz. Tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun” denildi.

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