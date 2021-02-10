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Yaşanan sel sonrası Soma’da yaralar sarılıyor

10.02.2021 18:02 | Son Güncelleme:
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Soma ilçesinde etkili olan sağanak yağış sonrası çevre yolundan gelen ve taşkına neden olan yağmur suyu ile ilgili Manisa Büyükşehir Belediyesi ve Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı.Manisa Büyükşehir Belediyesi ve MASKİ Genel Müdürlüğü ekipleri Soma İlçesi Zafer Mahallesinde meydana gelen taşkın ile ilgili çalışmalarını titizlikle yürütüyor.

Soma ilçesinde etkili olan sağanak yağış sonrası çevre yolundan gelen ve taşkına neden olan yağmur suyu ile ilgili Manisa Büyükşehir Belediyesi ve Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı.
Manisa Büyükşehir Belediyesi ve MASKİ Genel Müdürlüğü ekipleri Soma İlçesi Zafer Mahallesinde meydana gelen taşkın ile ilgili çalışmalarını titizlikle yürütüyor. MASKİ Genel Müdürlüğü Kanalizasyon Daire Başkanı Mümin Deniz, yürütülen çalışmaları yakından takip ederek taşkın bölgesinde incelemelerde bulundu. Kırsal bölge içerisinde yer alan Zafer Mahallesinde meydana gelen su baskınları ile ilgili tüm ekipler seferber olurken, Başkan Deniz de taşkına sebebiyet veren çevre yolunu inceledi.
Taşkın bölgesinde çalışmaları yakından takip eden Başkan Deniz, “Manisa Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Cengiz Ergün’ün talimatları ile taşkın yaşanan bölgeye ekiplerimiz kısa süre içerisinde müdahalede bulundu. Bizler de çalışma yürütülen mahallemizi inceleyerek taşkının sebebini ve nasıl çözüme kavuşturabileceğimiz yönünde incelemelerimizi yaptık. Büyükşehir ve MASKİ olarak hizmet odaklı anlayışımız ile her zaman vatandaşlarımızın yanındayız ve yanında olmaya da devam edeceğiz. Vatandaşlarımızın mağduriyetleri ile ilgili söz konusu çalışmalarımızı yürütüyoruz. İnanıyorum ki her kurum kendi üzerine düşen görevi yerine getirecek ve vatandaşlarımızın yaraları sarılacaktır” dedi.

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