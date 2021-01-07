YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Samsun
  4. Yaşar Doğu vefatının 60’ıncı yılında anılacak

Yaşar Doğu vefatının 60’ıncı yılında anılacak

SAMSUN HABERLERİ  | 07.01.2021 17:22 | Son Güncelleme

“Türk güreşinin babası" olarak anılan cihan pehlivanı milli sporcu Yaşar Doğu, vefatının 60’ıncı yılında Büyükşehir Belediyesi tarafından organize edilen programla anılacak.

Yaşar Doğu vefatının 60’ıncı yılında anılacak

“Türk güreşinin babası" olarak anılan cihan pehlivanı milli sporcu Yaşar Doğu, vefatının 60’ıncı yılında Büyükşehir Belediyesi tarafından organize edilen programla anılacak. Erdoğan Arıkan’ın moderatörlüğünde SBB TV YouTube kanalından canlı yayınlanacak programda ünlü isimler de yer alacak.
Efsanevi güreşçi Yaşar Doğu, vefatının 60. yıl dönümünde Samsun Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen canlı yayın ile yad edilecek. Spor spikeri Erdoğan Arıkan’ın moderatörlüğünde Cuma günü saat 20.00’de SBB TV sosyal medya kanalında ilk kez yayınlanacak olan İz Bırakanlar programının konusu “Türk güreşinin babası” olarak anılan güreşin sembollerinden Yaşar Doğu olacak. Birbirinden değerli konukların yer alacağı programda Yaşar Doğu’nun hayatı anlatılacak.
Olimpiyat ve Dünya Şampiyonu Milli Güreşçiler Taha Akyol ve Rıza Kayaalp’in yanı sıra Yaşar Doğu’nun oğlu Prof. Dr. Gazanfer Doğu, Türk güreşi hakkında en kapsamlı kaynaklardan birisi olan Yaşar Doğu kitabının yazarı ve Samsun Yazarlar Derneği Başkanı Ahmet Seven’in katılımıyla gerçekleşecek canlı yayında yapılacak çekiliş ile izleyenlere güreş mayosu, güreş ayakkabısı ve Yaşar Doğu kitabı hediye edilecek.
Yaşar Doğu’nun vefatının ardından güreşi bırakan Çarşambalı milli güreşçi Mustafa Dağıstanlı’nın da yayında yer alacağı programa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir de katılacak.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Saniyelerle kurtuldu! Saniyelerle kurtuldu!
Kimse kabul etmiyordu! 156 kiloluk kadına hayati müdahaleKimse kabul etmiyordu! 156 kiloluk kadına hayati müdahale

Samsun Namaz Vakitleri 7 Ocak Perşembe

İmsak
06:22
Sabah
07:53
Öğle
12:46
İkindi
15:07
Akşam
17:28
Yatsı
18:55

Samsun Nöbetçi Eczaneler 7 Ocak Perşembe

Rasathane Eczanesi
Ilkadim
Sedef Eczanesi
Ilkadim
Yasemin Eczanesi
Ilkadim
Citymall Eczanesi
Atakum
Yeni Mahalle Eczanesi
Atakum
Sibel Eczanesi
Tekkekoy
Alaçam Eczanesi
Alacam
Tümünü Göster
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.