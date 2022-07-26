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Yaşar Kemal Uğurlu, HSK Zrinjski ve KF Tirana arasındaki UEFA Konferans Ligi maçını yönetecek

26.07.2022 15:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yaşar Kemal Uğurlu, HSK Zrinjski ve KF Tirana arasındaki UEFA Konferans Ligi maçını yönetecek

İSTANBUL (AA) - FIFA kokartlı hakem Yaşar Kemal Uğurlu, HSK Zrinjski ve KF Tirana arasındaki UEFA Konferans Ligi ikinci eleme turu müsabakasında görev alacak.

Türkiye Futbol Federasyonu'ndan (TFF) yapılan açıklamada, FIFA kokartlı hakem, Bosna Hersek'in HSK Zrinjski ve Arnavutluk'un KF Tirana takımları arasında 28 Temmuz 2022 Perşembe günü oynanacak UEFA Konferans Ligi ikinci eleme turu müsabakasını yönetecek.

Bosna Hersek'in Mostar şehrindeki Gradski Stadyumu'nda saat 22.00'de başlayacak müsabakada Yaşar Kemal Uğurlu'nun yardımcılıklarını Ali Saygın Ögel ve Abdullah Bora Özkara, müsabakanın dördüncü hakemliğini ise Kadir Sağlam üstlenecek.

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