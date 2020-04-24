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Yaşar Üniversitesinden ‘Online Girişim Kampı’

İZMİR HABERLERİ  | 24.04.2020 10:03 | Son Güncelleme

Bu yıl 5.

Yaşar Üniversitesinden ‘Online Girişim Kampı’

Bu yıl 5. serisi gerçekleştirilen Yaşar Üniversitesi Girişim Kampı’20 programı #evdeteknolojiylekal teması ile sürdürülüyor. Alanında uzman isimleri girişimcilerle online olarak buluşturan oturumlarda, ‘Pandemi Sırasında Girişimcilerin Yatırım Alma Süreci Nasıl Etkilenecek?’, ‘Türkiye’de Geliştirilen Covid-19 Teknolojileri ve Krizde Patentleme Süreçleri’, ‘Girişimcilere Motivasyon Artırıcı Öneriler’ gibi farklı konu başlıkları ele alındı. Uzmanlar, girişimcilerin bu dönemde ümitsizliğe kapılmaması gerektiğini ve kriz dönemini fırsata çevirmek adına güncel gelişmeleri takip etmelerini önerdi.
2016 yılından bu yana başta Yaşar Üniversitesi Minerva Kuluçka Merkezi girişimcileri olmak üzere Ege Bölgesindeki tüm girişimcilere ve girişimciliğe ilgi duyanlara kapılarını açan Yaşar Üniversitesi Girişim Kampı, bu yıl yaşanan küresel salgın nedeniyle webinar serisi olarak katılımcılarla buluşuyor. Geçen kamp dönemlerinde 500’ün üzerinde girişimciye ulaştıklarını belirten Yaşar Üniversitesi Girişimcilik Uzmanı Ayşe Şen, “Yaşadığımız salgın döneminde, evden çalışan girişimciler ve yeteneklerini keşfetmeye vakit bulan tüm girişimci adayları için 8 oturumdan oluşan verimli bir program hazırladık. Program kapsamında girişimcilerin motivasyonunu artırmayı hedefledik. Biri Orta Doğu menşeili olmak üzere 3 farklı startup firmanın başarı ve ayakta kalma hikayesinden, salgın sırasında yatırım alma süreçleri hakkında bilgi veren melek yatırım ağı temsilcilerine, Türkiye’de geliştirilen Covid-19 teknolojileri ve krizde patentleme süreçlerine kadar birçok konunun ele alınmasını sağladık” dedi.

“Teknoloji şirketleri ivme kazanıyor”
Yaşar Üniversitesi Minerva Kuluçka Merkezinde yer alan 19 ekiple birlikte online olarak çalışmalara devam ettiklerini ifade eden Ayşe Şen, “Hiç kuşkusuz birçok sektörün olumsuz olarak etkileneceği küresel salgın süresinde teknoloji şirketlerinin dijitalleşmekte olan dünyada çalışmalarının ivmelendiğini ve işe alım süreçlerinin hızlandığını gözlemliyoruz. Bunlara ek olarak Türkiye Girişim Ekosistemi’nin 2020 yılı ilk çeyreğinde 27 girişime 19,8 milyon dolar yatırım yapıldı. Girişimcilerimizi, bu dönemde ümitsizliğe kapılmaması ve kriz dönemini fırsata çevirmeleri adına güncel gelişmeleri takip etmeleri, sağlam bir network oluşturmak adına sosyal medya pazarlamalarını ve markalaşma süreçlerini gözden geçirmeleri, maliyet hesaplarını dikkatlice yapmaları konusunda yönlendirmeye çalışıyoruz” diye konuştu.

Yaşar Üniversitesinden ‘Online Girişim Kampı’

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