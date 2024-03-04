YURTHABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Denizli
  4. Yaşariye - Mustafa Dede Aile Sağlığı Merkezinin temeli törenle atıldı

Yaşariye - Mustafa Dede Aile Sağlığı Merkezinin temeli törenle atıldı

İHA İHA
04.03.2024 15:49
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Merkezefendi Kayaköy TOKİ’lere Sağlık Bakanlığına tahsisli arsada Hayırsever Mustafa Dede ve ailesi tarafından yaptırılacak olan Yaşariye-Mustafa Dede Aile Sağlığı Merkezinin temel atma töreni düzenlendi.

Yaşariye - Mustafa Dede Aile Sağlığı Merkezinin temeli törenle atıldı

Yaşariye - Mustafa Dede Aile Sağlığı Merkezinin açılış törenine Denizli Valisi Ömer Faruk Coşkun, Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, İl Emniyet Müdürü Yavuz Sağdıç, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Hıdır Ayçiçek, İl Sağlık Müdürü Uz. Dr. Berna Öztürk, Hayırsever Yaşariye - Mustafa Dede ve ailesi ile çok sayıda mahalleli katıldı. Temel atma töreni programı saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı. Açılış konuşmasını yapan Denizli İl Sağlık Müdürü Uz. Dr. Berna Öztürk Aile Sağlığı Merkezi ile birlikte Sağlıklı Hayat Merkezi’nin de bu alanda yapılacağını Kayaköy Mahallesinin önemli bir sağlık kompleksine kavuşacağını söyledi. TOKİ tarafından arazinin kendilerine tahsis edildiğini ifade eden Müdür Öztürk; “Hayırseverimiz Mustafa amca da bize bir sağlık tesisi yapmak istiyorum dedi. Kayaköy TOKİ’lerde Aile Sağlığı Merkezi yapılması için hayırseverimiz ile protokol imzaladık. 9 Aile Hekimliği Birimi olacak bu merkezde yaklaşık 20-30 bin kişi sağlık hizmeti alacak. Yine bu alanda Sağlık Bakanlığımız tarafından Sağlıklı Hayat Merkezi yapılması yönünde planlama yapıldı. Sağlıklı Hayat Merkezinde de psikologu, diyetisyeni, çocuk gelişim uzmanı gibi pek çok branşta hizmet verilecek” dedi.

Hayırsever Mustafa Dede ise “İnşallah Allah bir an önce burayı bitirmemizi ve yeni sağlık tesisleri yapmamızı nasip eder” ifadelerini kullandı.

“BİZ YAPACAKTIK, HAYIRSEVERİMİZ MUSTAFA AMCA “BEN YAPACAĞIM” DEDİ”

TOKİ ziyaretleri sırasında vatandaşların Aile Sağlığı Merkezi talebi olduğunu ifade eden Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, “Bende hemen Sağlık Müdürümüz Berna Öztürk ile temasa geçtim, Ne yapabiliriz diye konuştuk. Buraya Aile Sağlığı Merkezini biz yapacaktık. Ama hayırseverimiz Mustafa amca “Ben yapacağım” dedi. Bizde hayırseverimize engel olmadık ve Mustafa amcamız bu güzel sağlık tesisinin yapımını üstlendi. Ben Mustafa Dede abimize, eşine, evlatlarına çok teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

Hayırseverlere teşekkür eden Denizli Valisi Ömer Faruk Coşkun, “Temelini attığımız Aile Sağlığı Merkezimizin şimdiden hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. İnşallah tamamlandığında buradaki hemşerilerimiz çok güzel iyi şartlarda sağlık hizmeti alacaklar. Devletimiz milletimiz adına hayırseverimiz Yaşariye - Mustafa Dede’ye ve ailesine çok teşekkür ediyorum, şükranlarımı sunuyorum. İnşallah buranın bir an önce tamamlanıp hizmete açılması diliyorum. Hayırlı uğurlu olsun” dedi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Aranan şahıs JASAT’tan kaçamadıAranan şahıs JASAT’tan kaçamadı
Önce gelini damada istediler, sonra hep birlikte kitap okudularÖnce gelini damada istediler, sonra hep birlikte kitap okudular
Kahramanmaraş’ta üretilen ayakkabılara kadın eli değecekKahramanmaraş’ta üretilen ayakkabılara kadın eli değecek
Anahtar Kelimeler:
Denizli

Denizli Namaz Vakitleri 4 Mart Pazartesi

İmsak
06:04
Sabah
07:24
Öğle
13:20
İkindi
16:34
Akşam
19:07
Yatsı
20:22

Denizli Nöbetçi Eczaneler 4 Mart Pazartesi

Göveçlik eczanesi
Merkezefendi
Pamukkale aktürk eczanesi
Merkezefendi
Saygin eczanesi
Pamukkale
Ersan eczanesi
Pamukkale
Saraçoglu eczanesi
Pamukkale
Dönmez eczanesi
Buldan
Yeni kaftan eczanesi
Honaz
Tümünü Göster
Denizli ECZANELER
Denizli ATM’LER
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

4 çocuğunun gözü önünde eşini öldürüp intihar etti

4 çocuğunun gözü önünde eşini öldürüp intihar etti

İndirimlerle dolu yeni bir hafta başladı! Günün fırsat ürünlerini sizin için seçtik

İndirimlerle dolu yeni bir hafta başladı! Günün fırsat ürünlerini sizin için seçtik

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

12 metrelik köpek balığını oltayla yakaladı! Sonrası ölüm kalım savaşına döndü

12 metrelik köpek balığını oltayla yakaladı! Sonrası ölüm kalım savaşına döndü

Adımlarınızı konforla buluşturan Camper ayakkabılarda indirim

Adımlarınızı konforla buluşturan Camper ayakkabılarda indirim

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.