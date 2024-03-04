Yaşariye - Mustafa Dede Aile Sağlığı Merkezinin temeli törenle atıldı

Yaşariye - Mustafa Dede Aile Sağlığı Merkezinin açılış törenine Denizli Valisi Ömer Faruk Coşkun, Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, İl Emniyet Müdürü Yavuz Sağdıç, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Hıdır Ayçiçek, İl Sağlık Müdürü Uz. Dr. Berna Öztürk, Hayırsever Yaşariye - Mustafa Dede ve ailesi ile çok sayıda mahalleli katıldı. Temel atma töreni programı saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı. Açılış konuşmasını yapan Denizli İl Sağlık Müdürü Uz. Dr. Berna Öztürk Aile Sağlığı Merkezi ile birlikte Sağlıklı Hayat Merkezi’nin de bu alanda yapılacağını Kayaköy Mahallesinin önemli bir sağlık kompleksine kavuşacağını söyledi. TOKİ tarafından arazinin kendilerine tahsis edildiğini ifade eden Müdür Öztürk; “Hayırseverimiz Mustafa amca da bize bir sağlık tesisi yapmak istiyorum dedi. Kayaköy TOKİ’lerde Aile Sağlığı Merkezi yapılması için hayırseverimiz ile protokol imzaladık. 9 Aile Hekimliği Birimi olacak bu merkezde yaklaşık 20-30 bin kişi sağlık hizmeti alacak. Yine bu alanda Sağlık Bakanlığımız tarafından Sağlıklı Hayat Merkezi yapılması yönünde planlama yapıldı. Sağlıklı Hayat Merkezinde de psikologu, diyetisyeni, çocuk gelişim uzmanı gibi pek çok branşta hizmet verilecek” dedi.

Hayırsever Mustafa Dede ise “İnşallah Allah bir an önce burayı bitirmemizi ve yeni sağlık tesisleri yapmamızı nasip eder” ifadelerini kullandı.

“BİZ YAPACAKTIK, HAYIRSEVERİMİZ MUSTAFA AMCA “BEN YAPACAĞIM” DEDİ”

TOKİ ziyaretleri sırasında vatandaşların Aile Sağlığı Merkezi talebi olduğunu ifade eden Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, “Bende hemen Sağlık Müdürümüz Berna Öztürk ile temasa geçtim, Ne yapabiliriz diye konuştuk. Buraya Aile Sağlığı Merkezini biz yapacaktık. Ama hayırseverimiz Mustafa amca “Ben yapacağım” dedi. Bizde hayırseverimize engel olmadık ve Mustafa amcamız bu güzel sağlık tesisinin yapımını üstlendi. Ben Mustafa Dede abimize, eşine, evlatlarına çok teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

Hayırseverlere teşekkür eden Denizli Valisi Ömer Faruk Coşkun, “Temelini attığımız Aile Sağlığı Merkezimizin şimdiden hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. İnşallah tamamlandığında buradaki hemşerilerimiz çok güzel iyi şartlarda sağlık hizmeti alacaklar. Devletimiz milletimiz adına hayırseverimiz Yaşariye - Mustafa Dede’ye ve ailesine çok teşekkür ediyorum, şükranlarımı sunuyorum. İnşallah buranın bir an önce tamamlanıp hizmete açılması diliyorum. Hayırlı uğurlu olsun” dedi.

