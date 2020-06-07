Yasemin Aslan’dan ‘Biz Bize Yeteriz Türkiye’m’ kampanyasına destek!

İnternet medya platformlarında ürettiği video içerikleri ve paylaşımları ile yüzbinlerce kişi tarafından takip edilen Yasemin Aslan, “Biz Bize Yeteriz Türkiye’m” kampanyasına bağışta bulunarak destek verdi.

Yasemin Aslan, Korona virüs sürecinde Cumhurbaşkanlığı tarafından başlatılan ‘’Biz Bize Yeteriz Türkiye’m’’ kampanyasına bağışta bulundu. Türkiye ve dünya genelinde 460 binin üzerinde kii tarafından takip edilen ve paylaşımları binlerce beğeni alan 26 yaşındaki Yasemin Aslan, yaşlılarla dalga geçen ve bu yönde videolar paylaşan gençlerin sorumsuz davranışlarından duyduğu rahatsızlığı dile getirdi. Sosyal sorumluluk projelerine katılmayı çok sevdiğini söyleyen Aslan, korona sürecinde ekonomik sıkıntıyı atlatmak için başlatılan Biz Bize Yeteriz Türkiye’m kampanyasının son derece yerinde ve zamanında olduğunu ifade etti. Depremde, salgında, doğal afet zamanlarında milletin dayanışma ruhunun kendisini per zaman derinden etkilediğini belirten Aslan, kendisinin de kampanyaya bağışta bulunarak halkın yanında olduğunu ifade etti.

Korona tedbirleri yüzünden evden dışarıya çıkmadığını organizasyon ve çekimleri bir süre ertelediğini anlatan Aslan, bu süreçte projeler için fazlasıyla enerji depolayarak hazırlık yapma fırsatı bulduğunu kaydetti. Aslan, ülke çapında her şey düzeldiği zaman yeni projelerle takipçilerinin karşısında olacağını belirtti.

