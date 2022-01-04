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Yasemin Özilhan sosyal medyada gündem oldu! Kilosu 870 TL olan pikan ceviziyle tarif verince...

04.01.2022 07:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Doktorlar dizisinde hayat verdiği Ela karakteriyle hafızalara kazınan ve şimdilerde Instagram paylaşımlarıyla adından söz ettiren sosyetik isim Yasemin Özilhan, sosyal medya paylaşımıyla günün konusu oldu.

Yasemin Özilhan sosyal medyada gündem oldu! Kilosu 870 TL olan pikan ceviziyle tarif verince...

2011 yılında iş insanı İzzet Özilhan ile evlendikten sonra setlerden uzaklaşan güzel oyuncu Yasemin Özilhan, son yıllarda evliliği ve sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettiriyor.

KİLOSU 870 TL

Ünlü isim bu defa verdiği tarifle sosyal medyada gündem oldu. Özilahan mutfağa girip kilosu 870 TL olan pikan ceviziyle atıştırmalık tarifi verdi.

HALKTAN UZAK

Kilosu 870 TL olan cevizle atıştırmalık yapan Özilhan, halktan uzak olmakla ve bunu yapacak maddi gücü olan insanın çok az sayıda olduğu yönünde eleştiriler aldı.

özilahn

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Yasemin Özilhan Instagram
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