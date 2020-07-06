YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Nevşehir
  4. Yaşı küçük çocuğu kaçırmaya kalkan kişi tutuklandı

Yaşı küçük çocuğu kaçırmaya kalkan kişi tutuklandı

NEVŞEHİR HABERLERİ  | 06.07.2020 13:19 | Son Güncelleme

Nevşehir’de yaşı küçük bir çocuğu kaçırma teşebbüsünde bulunan şüpheli vatandaşların müdahalesi sonrası yakalandı.Edinilen bilgilere göre, Nevşehir’de yaşı küçük bir çocuğu kaçırma teşebbüsünde bulunarak cinsel tacizde bulunan şahıs vatandaşların müdahalesi ile yakalandı.

Nevşehir’de yaşı küçük bir çocuğu kaçırma teşebbüsünde bulunan şüpheli vatandaşların müdahalesi sonrası yakalandı.
Edinilen bilgilere göre, Nevşehir’de yaşı küçük bir çocuğu kaçırma teşebbüsünde bulunarak cinsel tacizde bulunan şahıs vatandaşların müdahalesi ile yakalandı. Polis ekipleri tarafından gözaltına alınan yabancı uyruklu M.M. ifadesinde çocuğu sevmek için kucağına aldığını, bir süre sonra tekrar yere bıraktığını ifade ederek suçlamaları kabul etmedi. Emniyetteki işlemlerinin ardından kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçundan adliyeye sevk edilen M.M. tutuklanarak Nevşehir E Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Hiç acımadan kestirdi! İnanılmaz değişim Hiç acımadan kestirdi! İnanılmaz değişim
PARTNER Kentin her yerini sardı! Vatandaşları endişelendiren olay Kentin her yerini sardı! Vatandaşları endişelendiren olay

En Çok Okunan Yerel Haberler

Çıplak elle balık tutan adamın yeteneği şaşırttı

Çıplak elle balık tutan adamın yeteneği şaşırttı

Balıkesir'de ağaca çarpan elektrikli bisikletin sürücüsü öldü

Balıkesir'de ağaca çarpan elektrikli bisikletin sürücüsü öldü

Van’da ’15 günlük’ yasaklama

Van’da ’15 günlük’ yasaklama

Söke’de iki grup arasında silahlı kavga 2 kişi hayatını kaybetti

Söke’de iki grup arasında silahlı kavga 2 kişi hayatını kaybetti

“Nebiyan” Samsun’un parlayan yıldızı

“Nebiyan” Samsun’un parlayan yıldızı

Bakanı Kurum’dan sanayi esnafına müjdeli haber

Bakanı Kurum’dan sanayi esnafına müjdeli haber

Nevşehir Namaz Vakitleri 6 Temmuz Pazartesi

İmsak
03:27
Sabah
05:16
Öğle
12:51
İkindi
16:45
Akşam
20:16
Yatsı
21:57

Nevşehir Nöbetçi Eczaneler 6 Temmuz Pazartesi

Açıkgöz Eczanesi
Merkez
Öncül Eczanesi
Merkez
Ömür Eczanesi
Acigol
Orkun Eczanesi
Avanos
Halıloglu Eczanesi
Derinkuyu
Bahadır Eczanesi
Gulsehir
Hacıbektas Eczanesi
Hacibektas
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler

El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler

Ürgüp Belediye Başkanı Aktürk ve AK Parti İlçe Başkanı Kahraman Vali Becel’i ziyaret etti

Ürgüp Belediye Başkanı Aktürk ve AK Parti İlçe Başkanı Kahraman Vali Becel’i ziyaret etti

Yaz lastikleri ve fiyatları

Yaz lastikleri ve fiyatları

Nevşehir'in ilk kadın valisi Becel göreve başladı

Nevşehir'in ilk kadın valisi Becel göreve başladı

Katar’ın Ankara Büyükelçisi Salim Mübarek Al Şafi Nevşehir’de

Katar’ın Ankara Büyükelçisi Salim Mübarek Al Şafi Nevşehir’de

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.