Yaşı küçük hırsızlık zanlıları yakalandı

Batman’da bir öğrenci yurduna girip elektronik malzeme çalan yaşı küçük 2 zanlı yakalandı.

Emniyet Müdüründen yapılan açıklamada, zanlılarla ilgili işlemlerin devam ettiği belirtildi. Açıklamada “Batman Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü görevlilerimizce ilimizde gerçekleşen hırsızlık olayların önlenmesi ve şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar yapılmaktadır. İlimiz Site Mahallesinde bulunan bir öğrenci yurdunda meydana gelen hırsızlık olayı ile ilgili İl Emniyet Müdürlüğümüz Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği görevlilerimizce yapılan titiz ve özverili çalışmalar neticesinde, hırsızlık olayını gerçekleştirdiği tespit edilen 2 yaşı küçük şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alınmıştır. Ayrıca şahısların çalmış oldukları; 1 adet kasası ve monitörü tümleşik bilgisayar, 1 adet renkli masaüstü bilgisayar kasası ve monitörü, 5 adet küçük LCD monitör, 1 adet çantalı kaynak makinesi, 1 adet ayaklı elektrik süpürgesi, 1 adet LCD TV, 1 adet el arabası okul yetkilisine teslim edilmiştir. Yakalanarak gözaltına alınan şahıslar İl Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilmiştir” denildi.

