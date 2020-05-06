YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Batman
  4. Yaşı küçük hırsızlık zanlıları yakalandı

Yaşı küçük hırsızlık zanlıları yakalandı

BATMAN HABERLERİ  | 06.05.2020 18:11 | Son Güncelleme

Batman’da bir öğrenci yurduna girip elektronik malzeme çalan yaşı küçük 2 zanlı yakalandı.Emniyet Müdüründen yapılan açıklamada, zanlılarla ilgili işlemlerin devam ettiği belirtildi.

Yaşı küçük hırsızlık zanlıları yakalandı

Batman’da bir öğrenci yurduna girip elektronik malzeme çalan yaşı küçük 2 zanlı yakalandı.
Emniyet Müdüründen yapılan açıklamada, zanlılarla ilgili işlemlerin devam ettiği belirtildi. Açıklamada “Batman Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü görevlilerimizce ilimizde gerçekleşen hırsızlık olayların önlenmesi ve şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar yapılmaktadır. İlimiz Site Mahallesinde bulunan bir öğrenci yurdunda meydana gelen hırsızlık olayı ile ilgili İl Emniyet Müdürlüğümüz Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği görevlilerimizce yapılan titiz ve özverili çalışmalar neticesinde, hırsızlık olayını gerçekleştirdiği tespit edilen 2 yaşı küçük şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alınmıştır. Ayrıca şahısların çalmış oldukları; 1 adet kasası ve monitörü tümleşik bilgisayar, 1 adet renkli masaüstü bilgisayar kasası ve monitörü, 5 adet küçük LCD monitör, 1 adet çantalı kaynak makinesi, 1 adet ayaklı elektrik süpürgesi, 1 adet LCD TV, 1 adet el arabası okul yetkilisine teslim edilmiştir. Yakalanarak gözaltına alınan şahıslar İl Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilmiştir” denildi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Lamalar koronavirüse umut oldu! Lamalar koronavirüse umut oldu!
Ece Üner'den YKS yorumu: Hazineye kıyılır mı hiç? Ece Üner'den YKS yorumu: Hazineye kıyılır mı hiç?

En Çok Okunan Yerel Haberler

AK Parti Kars Milletvekilleri müjdeyi verdi

AK Parti Kars Milletvekilleri müjdeyi verdi

CANREİS Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Reis: “Süreç zorlu fakat aşılmaz değil”

CANREİS Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Reis: “Süreç zorlu fakat aşılmaz değil”

Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı Geylan'dan 1 Haziran'da okulların açılması açıklaması:

Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı Geylan'dan 1 Haziran'da okulların açılması açıklaması:

Bodrum'da tutuklanan gazeteci Hakan Aygün tahliye edildi

Bodrum'da tutuklanan gazeteci Hakan Aygün tahliye edildi

Nöbetteki kamu personeline ikramda bulundular

Nöbetteki kamu personeline ikramda bulundular

Mevsimlik işçilere Büyükşehir desteği

Mevsimlik işçilere Büyükşehir desteği

Batman Namaz Vakitleri 6 Mayıs Çarşamba

İmsak
03:33
Sabah
05:07
Öğle
12:17
İkindi
16:05
Akşam
19:17
Yatsı
20:45

Batman Nöbetçi Eczaneler 6 Mayıs Çarşamba

Dicle Eczanesi
Merkez
Kültür Eczanesi
Merkez
Vitamin Eczanesi
Merkez
Vefa Eczanesi
Gercus
Kozluk Eczanesi
Kozluk
Özen Eczanesi
Sason
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Evde kullanım için en uygun dambıl - halter setleri

Evde kullanım için en uygun dambıl - halter setleri

Gercüş’te cadde, sokak ve parklar boş kaldı

Gercüş’te cadde, sokak ve parklar boş kaldı

İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu

İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu

Gercüş’te öğrencilerin yardımına okul yöneticileri koştu

Gercüş’te öğrencilerin yardımına okul yöneticileri koştu

Batman’da “t” Plaka İhalesi Yapılacak

Batman’da “t” Plaka İhalesi Yapılacak

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.