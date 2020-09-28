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Yasin Şahin güven tazeledi

ÇORUM HABERLERİ  | 28.09.2020 17:47 | Son Güncelleme

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Sungurlu 13.

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Sungurlu 13. olağan ilçe kongresi yapıldı. Tek liste halinde girilen kongrede mevcut Başkan Yasin Şahin güven tazeledi.
Kongreye, MHP MYK üyesi Hasan Oğuz Öbekçi, İzmir İl Başkanı Veysel Şahin, Çorum İl Başkanı Agah Karapıçak, Merkez İlçe Başkanı Reşit Buzkaya, Boğazkale Belediye Başkanı Mesut Ocaklı, Boğazkale İlçe Başkanı Ali Oran, Ülkü Ocakları Çorum İl Başkanı Orhan Tosik, Ülkü Ocakları Sungurlu İlçe Başkanı Serdar Çakırbeyli, İl ve ilçe teşkilat yönetim kurulu üyeleri ve çok sayıda partili katıldı.
MHP Sungurlu ilçe Teşkilatı Yasin Şahin başkanlığında şu isimlerden oluştu; “Haşim Murat Uzar, Oktay Can, H. İhsan Ümit Ulusaloğlu, Hacı Taşova, Dursun Karaderili, Cemil Kürkaya, Rıfat Dağaşan, Fatih Karaçil, Kazım Koca, Nuh Yalınkılıçlı, Sacit Erzurum, Rıdvan Kendircioğlu, Osman Erayhan, Aydın Bazna”

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