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Yasir Subaşı: "Ligi iyi yerde tamamlayacağız”

KAYSERİ HABERLERİ  | 29.04.2020 16:20 | Son Güncelleme

Hes Kablo Kayserispor’un sol bek futbolcusu Yasir Subaşı, “Lige iyi başlamadık ama iyi bitireceğimize inanıyorum” dedi.Hes Kablo Kayserispor forması giyen savunma oyuncusu Yasir Subaşı, liglerin devam etmesi durumunda kalan 8 müsabakada en iyi şekilde mücadele edip hedefledikleri noktaya gelmek istediklerini söyledi.24 yaşındaki futbolcu, "Karantina günlerini ben de kulübümün verdiği programları doğrultusunda gerek sahada düz koşu yaparak gerek salonda fiziksel çalışmalar yaparak sürdürüyorum.

Yasir Subaşı: "Ligi iyi yerde tamamlayacağız”

Hes Kablo Kayserispor’un sol bek futbolcusu Yasir Subaşı, “Lige iyi başlamadık ama iyi bitireceğimize inanıyorum” dedi.
Hes Kablo Kayserispor forması giyen savunma oyuncusu Yasir Subaşı, liglerin devam etmesi durumunda kalan 8 müsabakada en iyi şekilde mücadele edip hedefledikleri noktaya gelmek istediklerini söyledi.
24 yaşındaki futbolcu, "Karantina günlerini ben de kulübümün verdiği programları doğrultusunda gerek sahada düz koşu yaparak gerek salonda fiziksel çalışmalar yaparak sürdürüyorum. Bunların dışında filim izleyerek, kitap okuyarak ve ailemle sık sık telefonla görüşerek hasret gideriyorum. Sosyal mesafeye dikkat ediyoruz. Mecbur olmadıkça da dışarı çıkmıyorum” dedi.
Ligin devam etmesi durumunda kalan 8 maçta en iyi şekilde mücadele edeceklerini ve kümede kalmayı başaracaklarını söyleyen Yasir Subaşı, “Ligin ilk yarısında yaşadığımız maddi ve manevi problemlerden ötürü inişli çıkışlı performans sergiledik. Ama artık önümüze bakıyoruz. Ligin devam etmesi durumunda iyi bir hazırlık dönemi geçirip ikinci yarıda çıkışımızı sürdürmek ve puan veya puanlar alarak üst sıralara çıkmak istiyoruz. Ligde kalmak için sonuna kadar mücadele edeceğiz. Mücadelemizden hiçbir zaman ödün vermeyeceğiz. Lige iyi başlamadık ama iyi bitireceğimize inanıyorum. Sonuna kadar mücadele ederek ligde kalan taraf olmak istiyoruz" açıklaması yaptı.
Taraftarın desteğine her zaman ihtiyaç duyduklarını ifade eden Subaşı, “Taraftarımızın desteği çok önemli. Taraftarımız, bizi sonuna kadar desteklemeye devam etsin. Daha önce de olduğu gibi ligin başlamasıyla birlikte bizi desteklemeye devam etsinler. Bize inansınlar. Bizim için onların desteği çok önemli” şeklinde konuştu.

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