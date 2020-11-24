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Yasir Subaşı sakatlandı

KAYSERİ HABERLERİ  | 24.11.2020 15:46 | Son Güncelleme

Hes Kablo Kayserispor’un sol bek oyuncusu Karahan Yasir Subaşı, Galatasaray maçında sakatlandı.Süper Ligin 9.haftasının kapanış karşılaşmasında deplasmanda Galatasaray’a konuk olan Hes Kablo Kayserispor’da sahaya ilk onbirde başlayan Karahan Yasir Subaşı 41.dakikada sakatlanarak oyundan çıktı.

Yasir Subaşı sakatlandı

Hes Kablo Kayserispor’un sol bek oyuncusu Karahan Yasir Subaşı, Galatasaray maçında sakatlandı.
Süper Ligin 9.haftasının kapanış karşılaşmasında deplasmanda Galatasaray’a konuk olan Hes Kablo Kayserispor’da sahaya ilk onbirde başlayan Karahan Yasir Subaşı 41.dakikada sakatlanarak oyundan çıktı. Yerini Aziz Behich’e bırakan Yasir’in sol köprücük kemiğinin kırıldığı tespit edildi.
Maçın ilk yarısında hastaneye kaldırılan ve köprücük kemiğinde kırık tespit edilen Yasir Subaşı, sol omuzundan ameliyat olacak.

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