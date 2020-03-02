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Yaşlı adam evinde ölü bulundu

OSMANİYE HABERLERİ  | 02.03.2020 15:16 | Son Güncelleme

Osmaniye’nin Düziçi ilçesinde yaşlı bir adam tek kaldığı evinde ölü olarak bulundu.Yaklaşık 30 yıl önce İzmir’den Düziçi’ne gelerek marangozluk yapan, Düziçililer tarafından "İzmirli" diye anılan 78 yaşındaki Necdet Bozdağ, Uzunbanı Mahallesi, Fevzi Çakmak Sokakta tek başına yaşadığı evde komşusu tarafından hareketsiz halde bulundu.Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri Bozdağ’ın geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybettiğini belirledi.Nejdet Bozdağ’ın geçtiğimiz günlerde nefes darlığı nedeniyle hastaneye kaldırıldığı, birkaç gün hastanede kaldıktan sonra durumu düzeldiği içinde taburcu edildiği öğrenildi.Yeni mezarlıkta toprağa verilen Bozdağ’ın İzmir’de bulunan ailesinin "Yanımıza gel" teklifini reddettiği öğrenildi.

Yaşlı adam evinde ölü bulundu

Osmaniye’nin Düziçi ilçesinde yaşlı bir adam tek kaldığı evinde ölü olarak bulundu.
Yaklaşık 30 yıl önce İzmir’den Düziçi’ne gelerek marangozluk yapan, Düziçililer tarafından "İzmirli" diye anılan 78 yaşındaki Necdet Bozdağ, Uzunbanı Mahallesi, Fevzi Çakmak Sokakta tek başına yaşadığı evde komşusu tarafından hareketsiz halde bulundu.
Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri Bozdağ’ın geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybettiğini belirledi.
Nejdet Bozdağ’ın geçtiğimiz günlerde nefes darlığı nedeniyle hastaneye kaldırıldığı, birkaç gün hastanede kaldıktan sonra durumu düzeldiği içinde taburcu edildiği öğrenildi.
Yeni mezarlıkta toprağa verilen Bozdağ’ın İzmir’de bulunan ailesinin "Yanımıza gel" teklifini reddettiği öğrenildi.

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İmsak
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Sabah
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Öğle
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İkindi
16:04
Akşam
18:37
Yatsı
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Osmaniye Nöbetçi Eczaneler 2 Mart Pazartesi

Akgül Eczanesi
Merkez
Andırın Eczanesi
Merkez
Ceren Eczanesi
Merkez
Şifa Eczanesi
Kadirli
Ayşegül Eczanesi
Duzici
Nurten Eczanesi
Toprakkale
Yardım Eczanesi
Bahce
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