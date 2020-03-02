Yaşlı adam evinde ölü bulundu

Osmaniye’nin Düziçi ilçesinde yaşlı bir adam tek kaldığı evinde ölü olarak bulundu.

Yaklaşık 30 yıl önce İzmir’den Düziçi’ne gelerek marangozluk yapan, Düziçililer tarafından "İzmirli" diye anılan 78 yaşındaki Necdet Bozdağ, Uzunbanı Mahallesi, Fevzi Çakmak Sokakta tek başına yaşadığı evde komşusu tarafından hareketsiz halde bulundu.

Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri Bozdağ’ın geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybettiğini belirledi.

Nejdet Bozdağ’ın geçtiğimiz günlerde nefes darlığı nedeniyle hastaneye kaldırıldığı, birkaç gün hastanede kaldıktan sonra durumu düzeldiği içinde taburcu edildiği öğrenildi.

Yeni mezarlıkta toprağa verilen Bozdağ’ın İzmir’de bulunan ailesinin "Yanımıza gel" teklifini reddettiği öğrenildi.

