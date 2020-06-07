Yaşlı adam evinde ölü bulundu

Samsun’da yaşlı bir adam evinde ölü olarak bulundu.

Olay, Samsun’un İlkadım ilçesi Unkapanı Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yalnız yaşayan 81 yaşındaki Şerafettin Ç. yakınları tarafından evinde ölü olarak bulundu. Şerafettin Ç.’nin ölümü şüpheli bulundu ve Samsun Emniyet Müdürlüğü Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğü ekiplerinin evde yaptığı incelemeden sonra cesedi otopsi için Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaşlı adamın yapılan araştırma sonucu kalp krizi sonucu hayatını kaybettiği tespit edildi.

