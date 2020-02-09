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Yaşlı adam tekerlekli sandalyesine kavuştu

MANİSA HABERLERİ  | 09.02.2020 16:12 | Son Güncelleme

Manisa Büyükşehir Belediyesi, yakalandığı amansız hastalıkla mücadele ederken, gündelik işlerini rahatlıkla yerine getirmesi için tekerlekli sandalye talebinde bulunan Nabi Bayram’ın isteğini geri çevirmedi.Manisa merkez Şehzadeler ilçesinde yaşayan Nabi Bayram, Manisa Büyükşehir Belediyesinden tekerlekli sandalye talebinde bulundu.

Yaşlı adam tekerlekli sandalyesine kavuştu

Manisa Büyükşehir Belediyesi, yakalandığı amansız hastalıkla mücadele ederken, gündelik işlerini rahatlıkla yerine getirmesi için tekerlekli sandalye talebinde bulunan Nabi Bayram’ın isteğini geri çevirmedi.
Manisa merkez Şehzadeler ilçesinde yaşayan Nabi Bayram, Manisa Büyükşehir Belediyesinden tekerlekli sandalye talebinde bulundu. Yaşlı adamın talebine duyarsız kalmayan Manisa Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı, tekerlekli sandalyeyi ihtiyaç sahibine teslim etti. Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Halkla İlişkiler Şube Müdürü Gülşen Çalışkan, Nabi Bayram’a tekerlekli sandalyesini teslim ederek, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün’ün selamlarını ve geçmiş olsun dileklerini iletti. Talebine anında yanıt veren Manisa Büyükşehir Belediyesine teşekkür eden Nabi Bayram, gündelik ihtiyaçlarını kolaylıkla yerine getirebileceğini söyledi.

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Merkez
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