Denizli’nin Kale ilçesinde akli dengesi olmayan bir vatandaş yolunu kaybetti. Soğuk havada dışarıda yatan yaşlı adamı polis ekipleri evine götürdü.

Edinilen bilgilere göre, Kale ilçesinde 71 yaşınadaki Ali Uram isimli vatandaş kayboldu. Akli dengesi olmadığı öğrenilen yaşlı adam evinin yolunu bulamadı. Soğuk havada yaşlı adamın sokakta yattığını gören vatandaşlar polis ekiplerini arayarak ihbarda bulundu. Bölgeye gelen polis ekipleri yaşlı adamın kimlik tespitini yaparak Belenköy Mahallesindeki evine götürdü.



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