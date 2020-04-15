YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Denizli
  4. Yaşlı adamı polis ekipleri evine götürdü

Yaşlı adamı polis ekipleri evine götürdü

DENİZLİ HABERLERİ  | 15.04.2020 16:46 | Son Güncelleme

Denizli’nin Kale ilçesinde akli dengesi olmayan bir vatandaş yolunu kaybetti.

Denizli’nin Kale ilçesinde akli dengesi olmayan bir vatandaş yolunu kaybetti. Soğuk havada dışarıda yatan yaşlı adamı polis ekipleri evine götürdü.
Edinilen bilgilere göre, Kale ilçesinde 71 yaşınadaki Ali Uram isimli vatandaş kayboldu. Akli dengesi olmadığı öğrenilen yaşlı adam evinin yolunu bulamadı. Soğuk havada yaşlı adamın sokakta yattığını gören vatandaşlar polis ekiplerini arayarak ihbarda bulundu. Bölgeye gelen polis ekipleri yaşlı adamın kimlik tespitini yaparak Belenköy Mahallesindeki evine götürdü.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Onun gibisini görmediniz! Lakabı canavar Onun gibisini görmediniz! Lakabı canavar
PARTNERSporsuz asla yaşayamıyorlarSporsuz asla yaşayamıyorlar
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Bayburt Valiliğinden tabut görüntülerine ilişkin açıklama

Bayburt Valiliğinden tabut görüntülerine ilişkin açıklama

Traktör devrildi: 1 ölü

Traktör devrildi: 1 ölü

Hastaneden maske kullanım uyarısı

Hastaneden maske kullanım uyarısı

Korona virüs dinlemedi, işciye rekor zam yaptı

Korona virüs dinlemedi, işciye rekor zam yaptı

Burhaniye Cezaevinden 492 kişi tahliye oldu

Burhaniye Cezaevinden 492 kişi tahliye oldu

Kayserispor kalecisi Lung: "Çok özledim"

Kayserispor kalecisi Lung: "Çok özledim"

Denizli Namaz Vakitleri 15 Nisan Çarşamba

İmsak
04:55
Sabah
06:21
Öğle
13:09
İkindi
16:49
Akşam
19:46
Yatsı
21:06

Denizli Nöbetçi Eczaneler15 Nisan Çarşamba

Aslı Eczanesi
Merkezefendi
Egemen Eczanesi
Merkezefendi
Sıhhat Eczanesi
Merkezefendi
Uğur Eczanesi
Merkezefendi
Akkaya Eczanesi
Pamukkale
Doğal Eczanesi
Pamukkale
Yücel Eczanesi
Pamukkale
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

GÜNCELLEME-Denizli'de hastaneden kaçan koronavirüs tanılı kişi yeniden tedavi altında

GÜNCELLEME-Denizli'de hastaneden kaçan koronavirüs tanılı kişi yeniden tedavi altında

Denizli’den tahliye olacak yükümlülerin ve terhis olacak askerlerin otobüsleri hazır

Denizli’den tahliye olacak yükümlülerin ve terhis olacak askerlerin otobüsleri hazır

Denizli'de Kovid-19'u yenen hasta alkışlarla taburcu edildi

Denizli'de Kovid-19'u yenen hasta alkışlarla taburcu edildi

Denizli'deki kumar operasyonunda 7 kişi gözaltına alındı

Denizli'deki kumar operasyonunda 7 kişi gözaltına alındı

Denizli’de ilk bağış Zolan ailesinden

Denizli’de ilk bağış Zolan ailesinden

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.