YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Amasya
  4. Yaşlı adamın odunlarını vefa ekibi kırdı

Yaşlı adamın odunlarını vefa ekibi kırdı

AMASYA HABERLERİ  | 28.03.2020 16:46 | Son Güncelleme

Amasya’nın Hamamözü ilçesine bağlı bir köyde evinin önünde odun kırmaya çalışan yaşlı adama Amasya Valiliği Vefa Sosyal Destek Ekibi saha görevlileri yardım etti.Korona virüsü salgının önlenmesine yönelik tedbirler kapsamında sokağa çıkmalarına sınırlama getirilenlerin temel ihtiyaçlarının giderilmesine yönelik çalışmalarda bulunan Vefa Sosyal Destek Grubu ekipleri gittikleri Kızılcören köyünde yaşayan 79 yaşındaki Ali Aydın’ın yakacak ihtiyacını karşılamak için odun kırmaya çalıştığını görmeleri üzerine elindeki baltayı alıp odunlarını kırdı.Ali Aydın ile eşi Cemile Aydın, parçalanması zor olan odunları kıran ekip görevlilerine teşekkür etti.

Yaşlı adamın odunlarını vefa ekibi kırdı

Amasya’nın Hamamözü ilçesine bağlı bir köyde evinin önünde odun kırmaya çalışan yaşlı adama Amasya Valiliği Vefa Sosyal Destek Ekibi saha görevlileri yardım etti.
Korona virüsü salgının önlenmesine yönelik tedbirler kapsamında sokağa çıkmalarına sınırlama getirilenlerin temel ihtiyaçlarının giderilmesine yönelik çalışmalarda bulunan Vefa Sosyal Destek Grubu ekipleri gittikleri Kızılcören köyünde yaşayan 79 yaşındaki Ali Aydın’ın yakacak ihtiyacını karşılamak için odun kırmaya çalıştığını görmeleri üzerine elindeki baltayı alıp odunlarını kırdı.
Ali Aydın ile eşi Cemile Aydın, parçalanması zor olan odunları kıran ekip görevlilerine teşekkür etti. Saha ekiplerinin ilçedeki çalışmalarına katılarak öncülük eden Kaymakam Özgür Kaya da vatandaşların temel ihtiyaçlarının karşılanmasına devam edileceğini belirtti.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Korkunç olay! Tartıştığı oğlunu döve döve öldürdüKorkunç olay! Tartıştığı oğlunu döve döve öldürdü
Görüntüler büyük tepki çekmişti! Polis, kötü davrandığı yaşlı adamdan özür diledi Görüntüler büyük tepki çekmişti! Polis, kötü davrandığı yaşlı adamdan özür diledi

En Çok Okunan Yerel Haberler

Ankara'da, fatura işlemleriyle ilgili flaş karar

Ankara'da, fatura işlemleriyle ilgili flaş karar

Ahıska Türkü 300 doktor korona virüs için göreve hazır

Ahıska Türkü 300 doktor korona virüs için göreve hazır

Edremit’te korona virüs kapsamında sahil bandı ve mesire alanları gözetim altında

Edremit’te korona virüs kapsamında sahil bandı ve mesire alanları gözetim altında

Şehit eşinden hüzünlü paylaşım

Şehit eşinden hüzünlü paylaşım

Kozan’da nöbetçi eczane sayısı 3’e çıkarıldı

Kozan’da nöbetçi eczane sayısı 3’e çıkarıldı

Emet, yaşlılar için seferber

Emet, yaşlılar için seferber

Amasya Namaz Vakitleri 28 Mart Cumartesi

İmsak
04:54
Sabah
06:20
Öğle
12:47
İkindi
16:17
Akşam
19:04
Yatsı
20:24

Amasya Nöbetçi Eczaneler28 Mart Cumartesi

Başak Eczanesi
Merkez
İlkay Eczanesi
Merkez
Burçin Eczanesi
Gumushacikoy
Yeni Eczanesi
Merzifon
Balcı Eczanesi
Suluova
Yeni Eczanesi
Tasova
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Sağlık ekipleri evlerde

Sağlık ekipleri evlerde

19. dönem düzenlenen AK Parti siyasi akademisi ilk dersi Amasya’da yapıldı

19. dönem düzenlenen AK Parti siyasi akademisi ilk dersi Amasya’da yapıldı

Kastamonu ve Amasya'da "Mehmetçiğe Destek Yürüyüşü" gerçekleştirildi

Kastamonu ve Amasya'da "Mehmetçiğe Destek Yürüyüşü" gerçekleştirildi

Anaokulu öğrencilerinden Mehmetçiğe oratoryolu destek

Anaokulu öğrencilerinden Mehmetçiğe oratoryolu destek

Et Ve Süt Kurumu Suluova’da Et Kesimine Başladı

Et Ve Süt Kurumu Suluova’da Et Kesimine Başladı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.