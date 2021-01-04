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Yaşlı adamın ölümü şüpheli bulundu

BALIKESİR HABERLERİ  | 04.01.2021 16:36 | Son Güncelleme

Manyas ilçesinin kırsal Çakırca Mahallesi’nde oturan yaşlı adamın ölümü şüpheli bulunarak, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Bursa Adli Tıp Merkezine gönderildi.Manyas’ın kırsal Çakırca Mahallesi’nde oğlu Hayrettin Sarı ile birlikte aynı evde kalan 86 yaşındaki 3 çocuk babası Basri Sarı, dün sabah saatlerinde öksürmeye başlayınca, oğlu odasına baktı ve odada sobadan çıkan yoğun dumanı görerek babasını hemen Manyas Devlet Hastanesine götürdü.

Manyas ilçesinin kırsal Çakırca Mahallesi’nde oturan yaşlı adamın ölümü şüpheli bulunarak, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Bursa Adli Tıp Merkezine gönderildi.
Manyas’ın kırsal Çakırca Mahallesi’nde oğlu Hayrettin Sarı ile birlikte aynı evde kalan 86 yaşındaki 3 çocuk babası Basri Sarı, dün sabah saatlerinde öksürmeye başlayınca, oğlu odasına baktı ve odada sobadan çıkan yoğun dumanı görerek babasını hemen Manyas Devlet Hastanesine götürdü. Hastanede babasının dumandan olumsuz etkilendiği bilgisi verilmesi üzerine yaşlı adam Bandırma Devlet Hastanesine sevk edildi. Burada solunum cihazına bağlanan yaşlı adam tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Adli vaka olarak hastane kayıtlarına geçtiği için Cumhuriyet Savcılığı tarafından kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Basri Sarı’nın cenazesi Bursa Adli Tıp Merkezine gönderildi. Basri Sarı, CHP Balıkesir İl Başkanı Serkan Sarı’nın da amcasıydı.

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