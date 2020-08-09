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Yaşlı adamın yardımına ambulans helikopter yetişti

SAMSUN HABERLERİ  | 09.08.2020 13:39 | Son Güncelleme

Samsun’da beynine pıhtı atması sonucu hayati tehlikesi bulunan yaşlı adam ambulans helikopterle hastaneye yetiştirildi.Samsun’un Havza ilçesinde ikamet eden 69 yaşındaki Necip S., beynine pıhtı atması sonucu baygın halde Havza Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Samsun’da beynine pıhtı atması sonucu hayati tehlikesi bulunan yaşlı adam ambulans helikopterle hastaneye yetiştirildi.
Samsun’un Havza ilçesinde ikamet eden 69 yaşındaki Necip S., beynine pıhtı atması sonucu baygın halde Havza Devlet Hastanesine kaldırıldı. İlk müdahalesi yapılan yaşlı adamın Samsun’daki özel bir hastanenin yoğun bakım servisine sevkine karar verildi. Samsun’dan havalanan Sağlık Bakanlığına bağlı 112 Acil Servise ait ambulans helikopter Havza ilçesine giderek Necip S.’yi alıp Samsun’a getirdi. Helikopter pistine getirilen Necip S., ambulans helikopterden alınıp kara ambulansına nakledilerek özel hastanenin yoğun bakım servisine götürüldü.

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Ilkadim
İlyasköy Eczanesi
Ilkadim
Sema Eczanesi
Ilkadim
Defne Eczanesi
Atakum
Dilşat Eczanesi
Atakum
Tekkeköy Eczanesi
Tekkekoy
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