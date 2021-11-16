Yaşlı çifti 4 milyon lira dolandıran 4 sanık hakkında dava

Başkentte yaşlı çifti, bir hafta arayla 185 bin 386 dolar ve 186 bin avro dolandıran 4 sanık hakkında 10'ar yıl hapis talebiyle dava açıldı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianameye göre sanıklardan biri, 11 Şubat'ta 87 yaşındaki İrfan ve Kamuran Türker çiftini arayıp kendisini polis olarak tanıttı.

Çiftin kimlik bilgilerinin terör örgütünün eline geçtiğini iddia eden sanık, paraların teröristlerin eline geçmemesi için kendilerine teslim edilmesi gerektiğini söyledi.

Bunun üzerine Türker çifti, önce banka hesaplarındaki 186 bin avroyu çekip kendisini polis olarak tanıtan sanığa verdi.

Bir hafta sonra 101 bin 186 dolar, ardından 84 bin 200 dolar daha dolandırıcılara teslim eden Türker çifti, sanığın paraları poşete koyarak götürmesinden şüphelenerek polisi aradı.

Bunun üzerine ekipler, Türker çiftinin oturduğu binanın güvenlik kamera görüntülerini inceledi ve parayı alan kişinin Hüseyin Karaca olduğunu tespit etti.

Karaca ve ona gözcülük yapan Abdülkadir Özal, Ankara'dan ayrılmak isterken Esenboğa Havalimanı'nda yakalandı.

Üzerlerinde Türker çiftinden son aldıkları 84 bin 200 dolar bulunan sanıkların parayı Emrah Çiftçi ve Aziz Topur adına Türker çiftinden aldıklarını itiraf etmesi üzerine bu iki sanık da yakalandı.

Sanıklar hakkında "nitelikli dolandırıcılık" suçundan 10'ar yıl hapis talebiyle dava açıldı.



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