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Yaşlı çiftin evine giren cüce yarasa koruma altına alındı

01.04.2022 23:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yaşlı çiftin evine giren cüce yarasa koruma altına alındı

AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar'da yaşlı çiftin evine giren cüce yarasa, tedavi edilmek üzere koruma altına alındı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) 5. Bölge Müdürlüğü ekipleri, kentte bir eve giren yarasayı Afyon Kocatepe Üniversitesi Yaban Hayatını Kurtarma Rehabilitasyon Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezine (AKÜREM) teslim etti.

AKÜREM Müdürü Prof. Dr. Emine Hesna Kandır, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bugüne kadar yapılan çalışmalarda Türkiye'de 36 yarasa türünün kayıt altına alındığını söyledi.

Kan emen yarasa türünün ülkede bulunmadığını belirten Kandır, "Yarasalar sahip oldukları biyolojik özelliklerine bağlı olarak bitkilerin tozlaşmasında, tohumların yayılmasında ve böcek popülasyonlarının dengede kalmasında rol oynarlar. Gececil olan bu canlılar kış uykusuna yatarlar." dedi.

Mevsim nedeniyle artık yarasalarla daha sık karşılaşılabildiğini anlatan Kandır, şunları kaydetti:

"Evdeki kedilerinin dikkatini çekmesi üzerine yarasayı fark eden 70'li yaşlardaki çift, DKMP yetkililerine ulaşıp yarasayı teslim ederek duyarlı bir davranış göstermiştir. Evinize yarasa girerse paniklemeyin. Size zarar vermeyecek, sizden daha çok korkacaktır. Yanlışlıkla evinize girerse sakin kalın, tüm pencereleri açın, ışıkları ve radyo, televizyon gibi ses yayan cihazları kapatın, çıkmalarını bekleyin. Destek isterseniz 112'yi arayın. 112 görevlisi sizi Doğa Koruma ve Milli Parklar yetkilileri ile iletişime geçirecektir. DKMP yetkilileri adresinize kadar gelip hayvanı sizden alarak AKÜREM'e iletecektir."

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