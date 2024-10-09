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'Yaşlı erkeklerle görüştü, mahrem yerlerini gösterdi' 12 yaşındaki erkek çocuğuyla ilgili iddialar olay oldu!

Jale Uslu Jale Uslu İçerik Editörü
09.10.2024 17:54
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12 yaşındaki erkek çocuğunun istismara uğradığı iddiasıyla Esra Erol'a katılan Esra Hanım'ın iddiaları şoke etmişti. Erkek çocuğuyla bir süre aynı evde yaşayan dini nikahlı eş Selin, canlı yayında yaşananları anlattı.

'Yaşlı erkeklerle görüştü, mahrem yerlerini gösterdi' 12 yaşındaki erkek çocuğuyla ilgili iddialar olay oldu!

Velayeti babasında olan 12 yaşındaki erkek çocuğunun cinsiyet algısıyla oynandığını söyleyen anne Esma Hanım, skandal iddialar ortaya atmıştı. 12 yaşındaki çocuğun kadın kıyafetleri giydirilip, makyajlı ve ojeli hallerini eski eşinin dini nikahlı eşi Selin tarafından Esra'ya göndermişti. Esra, "Babaannesi küçük yaşta alıştırmıştır. Kadın hareketleri yaptırıyor. Beline yazma bağlayıp oynatıyor." demişti.

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Esra, 12 yaşındaki erkek çocuğun tanışma uygulamasında 50 yaşındaki erkeklerle görüştürüldüğünü anlatmıştı. "Özel bölgelerini görmek istiyorlarmış" sözleriyle şoke etmişti.

"BEN MAKYAJ YAPMAK İSTİYORUM!"

Alper Gümüş'ün imam nikahlı yaşadığı sevgilisi Selin, canlı yayında yaşadıklarını tek tek anlattı.
12 yaşındaki erkek çocuğun "Ben makyaj yapmak istiyorum, kadın kıyafeti giymek istiyorum" dediğini söyleyen Selin, "Makyajı kendi yaptı ojeyi de kendi sürdü. Babaanne de güldü hiçbir şey yapmadı. Ben çocuğu o şekilde çektim. 'Babama gönderir misin.' dedi. Ben de attım. Alper işten geldiğinde 'Bu çocuğun kız çocuğu eğilimi var. Psikoloğa gönderelim.' dedim. Babası 'Hiçbir şey olmaz! dedi." ifadelerini kullandı.

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Selin Hanım, "Ben Furkan'ın telefonuna giriyorum ara sıra. Uygulama yüklemiş. Yaşlı bir adamla görüntülü konuşuyordu. Adam buna uygunsuz şeyler söylüyordu. Çocuk da kabul ediyordu, yapıyordu. Kurtulsun diye Kur'an kursuna gönderdik" dedi. Baba Alper Gümüş de yayına bağlandı ve iddiaları reddetti. Çocuğu o hale getiren kişinin Selin olduğunu söyledi. "O videoları özellikle çekiyordu, çocuğu sinirlendiriyordu." dedi.

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Esra Erol
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