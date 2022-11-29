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Yaşlı kadın çöken duvarın altında kalarak can verdi

29.11.2022 09:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İzmir’in Bergama ilçesinde, dinlenmek için elini duvara yaslayan 66 yaşındaki kadın, tuğlalar ile örülü duvarın çökmesiyle 3 metre yükseklikten aşağı düştü, duvarın altında kaldı.

Ambulans ile hastaneye kaldırılan tahlisiz kadın, yolda hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre olay, Bergama’nın Durmuşlar Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, zeytin tarlasından döndükten sonra hasta olan komşusuna ziyarete giden Neslihan Köse (66), ziyaretinin ardından evden çıktığı sırada elini dinlenmek için duvara yasladı.

Tuğlalarla örülü duvarın aniden çökmesiyle kadın, 3 metre yükseklikten düşerek tuğlaların altında kaldı. Durumun 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı kontrollerde durumu ağır olduğu belirlenen Köse, ambulans ile Bergama Mithat Necla Öztüre Devlet Hastanesine kaldırılırken yolda yaşam mücadelesine kaybetti. Tahlisiz kadının cansız bedeni, savcının incelemesinin ardından hastane morguna kaldırıldı.

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