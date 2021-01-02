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Yaşlı kadın evde ölü bulundu

AYDIN HABERLERİ  | 02.01.2021 19:47 | Son Güncelleme

Aydın’ın Efeler ilçesinde yalnız yaşayan Ayşe Aksungur (68) komşuları tarafından evinde ölü bulundu.Olay, Tepecik Mahallesi Orkide sokak üzerinde bulunan bir evde saat 19.00 sıralarında meydana geldi.

Yaşlı kadın evde ölü bulundu

Aydın’ın Efeler ilçesinde yalnız yaşayan Ayşe Aksungur (68) komşuları tarafından evinde ölü bulundu.

Olay, Tepecik Mahallesi Orkide sokak üzerinde bulunan bir evde saat 19.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yalnız yaşadığı öğrenilen ve kronik rahatsızlıkları bulunan 68 yaşındaki Ayşe Aksungur’dan komşuları kendisinden bir süre haber alamadı. Telefonlarına da cevap vermeyen Aksungur’un hayatından endişelenen komşuları durumu polis ve 112 Acil Servis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yapılan ilk kontrolde Aksungur’un hayatını kaybettiğini belirledi. Acı haberi alan Aksungur’un komşuları gözyaşlarına boğuldu. Polis ekiplerinin olay yerinde yaptığı incelemenin ardından Aksungur’un cansız bedeni morga kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Yaşlı kadın evde ölü bulundu

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