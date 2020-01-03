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  4. Yaşlı kadın evinde ölü bulundu

Yaşlı kadın evinde ölü bulundu

MUĞLA HABERLERİ  | 03.01.2020 20:48 | Son Güncelleme

Muğla’nın Menteşe İlçesinde yalnız yaşayan 84 yaşındaki Çiçek Akan evinde ölü bulundu.Olay Muğla’nın Menteşe İlçesi Hacırüstem Mahallesi Hisar Sokakta meydana geldi.

Muğla’nın Menteşe İlçesinde yalnız yaşayan 84 yaşındaki Çiçek Akan evinde ölü bulundu.
Olay Muğla’nın Menteşe İlçesi Hacırüstem Mahallesi Hisar Sokakta meydana geldi. Evde tek başına yaşayan 84 yaşındaki Çiçek Akan’a telefonla ulaşamayan çocukları eve geldi. Kapıyı açarak içeri giren Akan’ın çocukları, annelerinin yerde hareketsiz yattığını görünce 112 Acil Çağrı Merkezine haber verdiler. Ardından olay yerine polis ve ambulans ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından yapılan incelemede 84 yaşındaki Çiçek Akan’ın hayatını kaybettiği tespit edildi.
Soba zehirlenmesinden hayatını kaybettiği düşünülen Akan’ın cenazesi otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.

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Öğle
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İkindi
15:47
Akşam
18:08
Yatsı
19:29

Muğla Nöbetçi Eczaneler 4 Ocak Cumartesi

Cem Eczanesi
Merkez
Didem Eczanesi
Merkez
Begonvil Eczanesi
Bodrum
Gümüşlük Eczanesi
Bodrum
Gündoğan Eczanesi
Bodrum
Oktay Eczanesi
Bodrum
Orfoz Eczanesi
Bodrum
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