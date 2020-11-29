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Yaşlı kadın yangında hayatını kaybetti

MANİSA HABERLERİ  | 29.11.2020 19:14 | Son Güncelleme

Manisa’nın Alaşehir ilçesinde tek katlı bir evde çıkan yangında yalnız yaşayan 86 yaşındaki kadın hayatını kaybetti.Alaşehir ilçesinde saat 17.30 sıralarında İstasyon Mahallesi Yayla Sokak’ta tek katlı bir evde yangın çıktı.

Manisa’nın Alaşehir ilçesinde tek katlı bir evde çıkan yangında yalnız yaşayan 86 yaşındaki kadın hayatını kaybetti.
Alaşehir ilçesinde saat 17.30 sıralarında İstasyon Mahallesi Yayla Sokak’ta tek katlı bir evde yangın çıktı. Nedeni henüz tespit edilemeyen yangına komşuların ihbarı üzerine Manisa Büyükşehir Belediyesi Alaşehir İtfaiye Şubesi ekipleri müdahalede bulundu. Yangının söndürülmesinin ardından evde yalnız yaşadığı öğrenilen 86 yaşındaki Zeynep Bayram isimli kadının cansız bedenine ulaşıldı.
Alaşehir İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler evde tek başına yaşayan Zeynep Bayram’ın hayatını kaybettiği yangınla ilgili soruşturma başlattı.

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