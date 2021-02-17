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  4. Yaşlı kadının 3 torunuyla birlikte yaşadığı ev yangında küle döndü

Yaşlı kadının 3 torunuyla birlikte yaşadığı ev yangında küle döndü

17.02.2021 17:18 | Son Güncelleme:
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Afyonkarahisar’da 3 torunuyla birlikte yaşayan 60 yaşındaki kadının evinde yangın çıktı.

Afyonkarahisar’da 3 torunuyla birlikte yaşayan 60 yaşındaki kadının evinde yangın çıktı. Yangında 3’ü çocuk 4 kişi yara almadan kurtulurken ev kullanılmaz hale geldi.
Yangın, dün sabaha karşı Çay ilçesinde bağlı Karamık köyünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 3 torunuyla birlikte yaşadığı öğrenilen 60 yaşındaki Şükran Başer’in kaldığı evde yangın çıktı. Evde bulunan Başer ve 3 torunu yangından yara almadan kurtulurken, alevleri söndürmek için çevre beldelerden itfaiye araçları sevk edildi. Pazarağaç ve Karacaören’den gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangının ardından ev kullanılamaz hale geldi.
Yangın sonrası yaşlı kadının 3 torunuyla birlikte evsiz kaldığı öğrenildi.

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