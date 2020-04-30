Yaşlı kadının maaşını çekmesine yardımcı oldular

Korona virüsü tedbirleri kapsamında, sokağa çıkma kısıtlaması bulunan 73 yaşındaki yaşlı kadın maaşını Kuyucak Kaymakamlığı Vefa Sosyal Destek Grubu ve Kuyucak Belediyesi personellerinin yardımı ile çekti.

Aydın’ın Kuyucak İlçesi Pamukören Mahallesi’nde yaşayan 73 yaşındaki Çiçek Güzel, korona virüsü tedbirleri kapsamında sokağa çıkamadı. Maaşını çekmek isteyen Güzel, dışarı çıkamayınca Kuyucak Belediyesi’nden yardım istedi. Kuyucak Kaymakamlığı Vefa Sosyal Destek Grubu ve Kuyucak Belediyesi personelleri tarafından, Pamukören Mahallesi’ndeki evinden alınan yaşlı kadın, banka şubesine götürüldü. İşlemleri biten yaşlı kadın, Kuyucak Belediyesi aracıyla yeniden evine teslim edildi.

Maaşını almak için yardım talep ettiğini söyleyen Güzel, “Telefon ettim. Maaşımı almaya gidemediğim için yardım etmelerini istedim. Allah razı olsun. Beni evime almaya geldiler. Bankada işim bitince de evime geri bıraktılar” diye konuştu.



