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Yaşlı teyzeler fidan dikmek için yarıştı

KÜTAHYA HABERLERİ  | 11.11.2020 19:18 | Son Güncelleme

Kütahya’nın Şaphane ilçesinde düzenlenen fidan dikme etkinliğine ilçe protokolü ile beraber yaşlı vatandaşların yoğun ilgi göstermesi büyük takdir topladı.İlçeye bağlı Üçbaş köyünde gerçekleşen ağaç dikme etkinliğine yaşlı teyzelerin ilgi göstermesi büyük tkdirle karşılandı.

Kütahya’nın Şaphane ilçesinde düzenlenen fidan dikme etkinliğine ilçe protokolü ile beraber yaşlı vatandaşların yoğun ilgi göstermesi büyük takdir topladı.
İlçeye bağlı Üçbaş köyünde gerçekleşen ağaç dikme etkinliğine yaşlı teyzelerin ilgi göstermesi büyük tkdirle karşılandı. Kucağına aldığı fidanları bırakmayan yaşlı teyzeler ilçe protokolü ile birlikte fidanları dikip can suyu verdi.
200 fidanın dikildiği etkinlikle ilgili açıklama yapan Şaphane Kaymakamı Tayyar Emre Mahmutoğlu, ’’Ormanlarımızı korumak ve gelecek nesillere daha yeşil yaşanır bir Ülke bırakmak amacıyla, fidan dikme etkinliğimiz tüm Türkiye’de olduğu gibi ilçemiz Üçbaş köyün de yapıldı. Yaşlı teyzelerimizin yoğun katılımı bizleri çok memnun etti. Hapsine teşekkür ediyorum dedi.

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