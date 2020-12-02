Yaşlı vatandaşların HES Kodu mücadelesi

Burdur’da Uzay Çatı altında kurulan semt pazarında HES Kodu Uygulaması devam ediyor.

Burdur Valiliği, geçtiğimiz haftalarda Covid-19 tedbirleri kapsamında Semt pazarlarında Hes Kodu Uygulaması başlatmıştı. HES Kodu ile Pazar yerine girmeye çalışan vatandaşlar, uzun kuyruk oluşturdu. Polis ve zabıta eşliğinde yürütülen HES Kodu sorgulamasında, HES Kodu olmayan vatandaşlar ve yasak saatlerinde 20 yaş altı çocuklarıyla pazara gelen vatandaşlar, pazara alınmadı. Polis ve Zabıta ekipleri, vatandaşlara HES Kodunu sorarken sosyal mesafe konusunda da sık sık uyardı.

HES Kodu olmayan ve nasıl alınacağını bilmeyen yaşlı vatandaşlar ise pazar yerlerine girişlerde büyük zorluk çekti. HES Kodu olmadan pazar yerine girmeye çalışan yaşlı bir vatandaş, “Ben nerden bulayım şimdi HES Kodunu. Yaşıma hürmeten ne olur gireyim” dedi.

Bir başka vatandaşın ise “Hastayım ben. Tansiyonum var” demesi üzerine zabıta ekibi, hasta halde pazara gelmemesi konusunda ikaz etti. Aynı vatandaşın, çekim yapan kameramana “Sen niye çekiyorsun” diyerek gülmesi yüzlerde tebessüm bıraktı.

Vatandaşlar Pazar girişlerinde uygulanan HES Kodu sorgulamasına alışmaya çalışırken bir vatandaşın “Ben daha önce okuttum. Bir daha mı okutacağım” demesi de görüntülere yansıdı.