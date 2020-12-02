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Yaşlı vatandaşların HES Kodu mücadelesi

BURDUR HABERLERİ  | 02.12.2020 09:28 | Son Güncelleme

Burdur’da Uzay Çatı altında kurulan semt pazarında HES Kodu Uygulaması devam ediyor.Burdur Valiliği, geçtiğimiz haftalarda Covid-19 tedbirleri kapsamında Semt pazarlarında Hes Kodu Uygulaması başlatmıştı.

Burdur’da Uzay Çatı altında kurulan semt pazarında HES Kodu Uygulaması devam ediyor.
Burdur Valiliği, geçtiğimiz haftalarda Covid-19 tedbirleri kapsamında Semt pazarlarında Hes Kodu Uygulaması başlatmıştı. HES Kodu ile Pazar yerine girmeye çalışan vatandaşlar, uzun kuyruk oluşturdu. Polis ve zabıta eşliğinde yürütülen HES Kodu sorgulamasında, HES Kodu olmayan vatandaşlar ve yasak saatlerinde 20 yaş altı çocuklarıyla pazara gelen vatandaşlar, pazara alınmadı. Polis ve Zabıta ekipleri, vatandaşlara HES Kodunu sorarken sosyal mesafe konusunda da sık sık uyardı.
HES Kodu olmayan ve nasıl alınacağını bilmeyen yaşlı vatandaşlar ise pazar yerlerine girişlerde büyük zorluk çekti. HES Kodu olmadan pazar yerine girmeye çalışan yaşlı bir vatandaş, “Ben nerden bulayım şimdi HES Kodunu. Yaşıma hürmeten ne olur gireyim” dedi.
Bir başka vatandaşın ise “Hastayım ben. Tansiyonum var” demesi üzerine zabıta ekibi, hasta halde pazara gelmemesi konusunda ikaz etti. Aynı vatandaşın, çekim yapan kameramana “Sen niye çekiyorsun” diyerek gülmesi yüzlerde tebessüm bıraktı.
Vatandaşlar Pazar girişlerinde uygulanan HES Kodu sorgulamasına alışmaya çalışırken bir vatandaşın “Ben daha önce okuttum. Bir daha mı okutacağım” demesi de görüntülere yansıdı.

Zabıta ekibi Yaşlılara yardım etti
HES Kodu olmadan pazar ihtiyaçlarını karşılamaya gelen yaşlılar pazar yerine giremedi. Yaşlı bir vatandaş, HES Kodu olmadan pazara girmeye çalışınca, vatandaşı pazar dışına çıkmasına yardımcı olan Zabıta Ekipleri, yaşlı adama HES Kodu olmadan hiçbir kamu kuruluşuna giremeyeceğini söyledi. Yaşlı adamın "Ayaklarım tutmuyor artık. Nereden nasıl alayım ben" demesi üzerine zabıta ekipleri kendi telefonundan yaşlı adama HES Kodu aldı. Zabıta ekipleri bu duyarlı davranışı ile vatandaşların takdirini topladı.

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