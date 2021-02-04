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Yaşlı ve çocuklara sıcak dokunuş

04.02.2021 11:24 | Son Güncelleme:
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Altınova Belediye Başkanı Dr.

Altınova Belediye Başkanı Dr. Metin Oral ve eşi Yasemin Oral, ilçede yaşayan yaşlıları salgın kurallarına uygun şekilde ziyaret etti. Oral çifti, çocuklarla da yakından ilgilendi.
Başkan Metin Oral ve eşi Yasemin Oral, ilçedeki yaşlıları salgın kuralları çerçevesinde evlerinde ziyaret ederek, hayır dualarını aldı. Oral Çiftiç ziyaretlerde ilçe büyüklerine ve çocuklara çeşitli hediyeler verdi. Ziyaretlerde Oral çiftine meclis üyesi Bilal Ok da eşlik etti. Ziyaretleri kapı önünde yapan Başkan Dr. Metin Oral ve eşi Yasemin Oral, ilçe büyüklerine salgın konusunda uyarılarda bulunarak, kurallara uymalarını istediler. Başkan Oral, “Bu ziyaretlerimizi belli aralıklarda gerçekleştiriyoruz. İlçemizdeki büyüklerin hal ve hatırlarını sorup, isteklerini dinliyoruz. Allah, büyüklerimize sağlıklı ve mutlu nice uzun ömür versin” diye konuştu.

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