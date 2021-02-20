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Yaşlı ve engelli bireyler ile personelin 2’nci doz aşısı tamamlandı

20.02.2021 11:12 | Son Güncelleme:
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Muğla Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü’ne bağlı kuruluşlarda kalan yaşlı, engelli, çocuk ve personel ile birlikte toplam 470 kişiye uygulanan Covid-19 aşısının ilk dozun ardından 2’inci doz aşılaması da yapıldı.Muğla Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü’ne bağlı Muğla Abide Hasan Nuri Öncüer Huzurevi Yaşlı Rehabilitasyon ve Bakım Merkezinde kalan yaşlılara ve personele, Milas M.Önal Karadeveci Bakım Rehabilitasyon ve Aile Danışma Merkezinde kalan engelli bireylere ve personellere, Çocuk Evleri Koordinasyon Merkezi personellerine, Fethiye Engelsiz Yaşam Bakım Rehabilitasyon ve Aile Danışma Merkezinde kalan engelli bireylere ve personellere, SHÇEK Fethiye Belediyesi Huzurevinde kalan yaşlılara ve personellere 2 doz Covid-19 aşılaması tamamlandı.Muğla Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Seyfi Bozçelik “Kuruluşlarımızda kalan engelli, yaşlı ve çocuklarımıza Covid-19 ile mücadele kapsamında yapılan aşı uygulamasında emeği geçen İl ve ilçe Sağlık Müdürlüklerimize, Halk Sağlığı Başkanlığı’na ve tüm bu süreçte gösterdikleri sabırla çalışmalarımızı kolaylaştıran engelli ve yaşlılarımıza, fedakârca özveriyle çalışan tüm personelimize teşekkür ediyorum” dedi.

Muğla Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü’ne bağlı kuruluşlarda kalan yaşlı, engelli, çocuk ve personel ile birlikte toplam 470 kişiye uygulanan Covid-19 aşısının ilk dozun ardından 2’inci doz aşılaması da yapıldı.
Muğla Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü’ne bağlı Muğla Abide Hasan Nuri Öncüer Huzurevi Yaşlı Rehabilitasyon ve Bakım Merkezinde kalan yaşlılara ve personele, Milas M.Önal Karadeveci Bakım Rehabilitasyon ve Aile Danışma Merkezinde kalan engelli bireylere ve personellere, Çocuk Evleri Koordinasyon Merkezi personellerine, Fethiye Engelsiz Yaşam Bakım Rehabilitasyon ve Aile Danışma Merkezinde kalan engelli bireylere ve personellere, SHÇEK Fethiye Belediyesi Huzurevinde kalan yaşlılara ve personellere 2 doz Covid-19 aşılaması tamamlandı.
Muğla Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Seyfi Bozçelik “Kuruluşlarımızda kalan engelli, yaşlı ve çocuklarımıza Covid-19 ile mücadele kapsamında yapılan aşı uygulamasında emeği geçen İl ve ilçe Sağlık Müdürlüklerimize, Halk Sağlığı Başkanlığı’na ve tüm bu süreçte gösterdikleri sabırla çalışmalarımızı kolaylaştıran engelli ve yaşlılarımıza, fedakârca özveriyle çalışan tüm personelimize teşekkür ediyorum” dedi.

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