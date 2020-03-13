Yaşlı ve komşu evleri tatil edildi konserler ertelendi

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, Korona virüsüne karşı alınan tedbirler kapsamında belediyenin tüm eğitim kurumlarının Milli Eğitim Bakanlığı’yla birlikte Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın açıkladığı takvime uygun olarak tatil edildiğini açıkladı. Başkan Uysal, Muratpaşa’da, belediyenin tüm konser, panel, tiyatro gibi toplu gerçekleştirilen etkinliklerinin iptalinin ardından korona virüsüne karşı alınan önlemlerin kapsamının genişletildiğini belirtti. Muratpaşa Belediyesi ekipleri, kendi tesislerinin yanı sıra Muratpaşa Cami’nide de dezenfekte çalışması yaptı. Uysal, bu çerçevede Muratpaşa Belediyesi’nin Çağlayan, Konuksever, Dutlubahçe, Ermenek ve Bayındır-Soğuksu mahallelerinde bulunan kreşlerin Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın açıklamaları doğrultusunda 16 Mart Pazartesi gününden itibaren ikinci bir açıklamaya kadar tatil edildiğini söyledi. Uysal, ayrıca, ilk ve ortaokul öğrencilerine yönelik Ermenek, Zeytinköy ve Memurevleri’nde bulunan destek eğitim kurs merkezleri ile Kızılsayaray Mahallesi’nde bulunan üniversite hazırlık kursu MURGEM’in ise Milli Eğitim Bakanlığı’nın aldığı karara istinaden 2 hafta süreyle tatil olduğunu belirtti.

Yaşlı ve Komşu Evleri tatil

Muratpaşa Belediyesi’nin 60 yaş ve üstü Muratpaşa sakinlerine yönelik hizmet veren yaşlı evleriyle birlikte komşu evleri de 16 Mart Pazartesi gününden itibaren ikinci bir açıklamaya kadar süresiz kapatılırken çocuk, genç ve yetişkinlere yönelik spor kurslarının devam ettiği ilkbahar dönemi spor okulları ile meslek edindirme ve hobi kurslarına da ara verildi. Yüzme havuzu ve spor salonları da dezenfekte edilerek kapatıldı.

Muratpaşa Belediyesi’nin Adalya Vakfı’yla birlikte engelli bireyler ve ailelerine yönelik destek eğitim çalışmaları yürüten Engelsiz Kafe’de tüm etkinlikler ve dersler Pazartesi’den başlamak üzere ikinci bir açıklamaya kadar iptal edildi. Şirinyalı Mahallesi’nde falez kıyı bandında yer alan Engelsiz Kafe’nin kafe hizmeti ise belediyenin DenizYüzü ve DağYakası işletmelerinde olduğu gibi hizmet vermeye devam edecek. Teneffüs Park ta ise açık alanda verilen hizmete devam edilecek.

ASSİM’de önlemler

Diğer yandan Doğuyaka Mahallesi’nde bulunan Abdullah Sevimçok Sivil Toplum ve İnovasyon Merkezlerinde (ASSİM) ise belediye ve ASSİM yönetiminin 23 Nisan’a kadar olan tüm etkinlikleri ertelendi. ASSİM, yerleşkede bulunan derneklerin düzenlendiği etkinliklerle ilgili tasarrufun derneklerde olduğunu belirterek, etkinlik kararlarını yeniden gözden geçirmeleri tavsiyesinde bulundu.