YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Yalova
  4. Yaşlılar açık havada kitap okudular

Yaşlılar açık havada kitap okudular

YALOVA HABERLERİ  | 06.10.2020 11:05 | Son Güncelleme

Yalova Huzurevi sakinleri tarafından düzenlenen etkinlikle açık alana çıkan yaşlılar burada gönüllerince kitap okumanın keyfini çıkardılar.Pandemi dolayısıyla sosyal izolasyon altında tutulan Yalova Huzurevi sakinleri Yalova Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen bir etkinlikle stres attılar.

Yaşlılar açık havada kitap okudular

Yalova Huzurevi sakinleri tarafından düzenlenen etkinlikle açık alana çıkan yaşlılar burada gönüllerince kitap okumanın keyfini çıkardılar.
Pandemi dolayısıyla sosyal izolasyon altında tutulan Yalova Huzurevi sakinleri Yalova Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen bir etkinlikle stres attılar. Açık alana çıkan yaşlılar mesafe kuralına uyarak kendi seçtikleri bir kitabı gün boyu burada okudular. Bu etkinliğin sıcak havalarda devam edeceğini belirten yetkililer bu sayede yaşlıların stres atıp rahatladıklarını dile getirdiler. Huzurevi sakinleri de bu etkinlikten çok keyif aldıklarını dile getirerek, “Pandemiden korunmak adına sosyal izolasyona tabi tutuluyoruz. Bu elbette bizlerin biraz sıkılmamıza yol açıyor. Ama müdürlüğün hayata geçirdiği bu etkinlik sayesinde bahçeye çıkıp arkadaşlarımızla birlikte kitap okuduk. Doğa, güneş ve kuş sesleri eşliğinde beğendiğimiz bir kitabı okumak bizi çok rahatlattı. Bu imkanı bize sunduğu için Yalova Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü Arif Laçin başta olmak üzere emeği geçen herkese yürekten teşekkürlerimi sunuyorum” dedi.

Yaşlılar açık havada kitap okudular

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Makam odasında mastürbasyon skandalı! Makam odasında mastürbasyon skandalı!
Şehrin ortasında dehşet saçtı! Aracın önünü kesip pompalı tüfekle kurşun yağdırdıŞehrin ortasında dehşet saçtı! Aracın önünü kesip pompalı tüfekle kurşun yağdırdı
En Çok Okunan Yerel Haberler
GÜNCELLEME - Gemlik Belediye Başkanı Sertaslan gıda zehirlenmesi şüphesiyle tedaviye alındı
GÜNCELLEME - Gemlik Belediye Başkanı Sertaslan gıda zehirlenmesi şüphesiyle tedaviye alındı
Edirne'de Azerbaycan'a destek için araç konvoyu oluşturuldu
Edirne'de Azerbaycan'a destek için araç konvoyu oluşturuldu
Mersin'de trafik kazası: 1 ölü
Mersin'de trafik kazası: 1 ölü
Körfez’de altyapı için yoğun çalışma
Körfez’de altyapı için yoğun çalışma
İzmir'de fabrikada asit tankı delindi: 3 yaralı
İzmir'de fabrikada asit tankı delindi: 3 yaralı
Hayırsever iş adamından Hani ve Dicle arasına yeni yol
Hayırsever iş adamından Hani ve Dicle arasına yeni yol

Yalova Namaz Vakitleri 6 Ekim Salı

İmsak
05:34
Sabah
06:58
Öğle
12:56
İkindi
16:09
Akşam
18:45
Yatsı
20:03

Yalova Nöbetçi Eczaneler 6 Ekim Salı

Ebru Eczanesi
Merkez
Vatan Eczanesi
Merkez
Çimen Eczanesi
Altinova
Arda Eczanesi
Armutlu
Banu Eczanesi
Cinarcik
Deniz Eczanesi
Ciftlikkoy
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler
El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler
Başkan Tutuk bisikletçilerle pedal bastı
Başkan Tutuk bisikletçilerle pedal bastı
En çok tercih edilen tıraş makineleri
En çok tercih edilen tıraş makineleri
Yalova’da şehit polisin ailesine devlet övünç madalyası
Yalova’da şehit polisin ailesine devlet övünç madalyası
Büyükgümüş, Altınova esnafını gezdi
Büyükgümüş, Altınova esnafını gezdi
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.